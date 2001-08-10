Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
Сегодня 21:17
74,61|81,09|33,69
О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
15:04, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Депутаты фракции «Единая Россия» перечислят однодневный заработок на оказание помощи пожилым сахалинцам

Депутаты фракции «Единая Россия» перечислят однодневный заработок на оказание помощи пожилым сахалинцам

Депутаты фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе перечислят однодневный заработок на оказание помощи пожилым сахалинцам. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

Такое решение было единогласно принято на заседании Президиума Регионального политсовета Партии. На эти средства будут приобретены наборы продуктов первой необходимости для старшего поколения, которому  в целях безопасности рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Каждый депутат по своему округу возьмет на себя заботу о пожилых земляках, и не разово, а на протяжении всего периода  пандемии коронавируса. В приоритете – одинокие нуждающиеся люди.

- Такие же рекомендации мы дадим депутатам – членам фракции «Единая Россия» во всех  муниципальных  Собраниях, – выделить личные средства на  помощь тем, кому она сейчас особенно необходима. Убежден,  что коллеги нас поддержат, – сказал Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Так было раньше, так и сейчас -   в случае чрезвычайных происшествий,  в трудных ситуациях мы не остаемся в стороне.

Напомним, ранее Региональное отделение Партии подготовило 50 продовольственных наборов.  Сейчас волонтеры передают их одиноким пенсионерам, в первую очередь ветеранам, бывшим узникам  фашистских концлагерей, блокадникам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?