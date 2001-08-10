Депутаты фракции «Единая Россия» перечислят однодневный заработок на оказание помощи пожилым сахалинцам

Депутаты фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе перечислят однодневный заработок на оказание помощи пожилым сахалинцам. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

Такое решение было единогласно принято на заседании Президиума Регионального политсовета Партии. На эти средства будут приобретены наборы продуктов первой необходимости для старшего поколения, которому в целях безопасности рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Каждый депутат по своему округу возьмет на себя заботу о пожилых земляках, и не разово, а на протяжении всего периода пандемии коронавируса. В приоритете – одинокие нуждающиеся люди.

- Такие же рекомендации мы дадим депутатам – членам фракции «Единая Россия» во всех муниципальных Собраниях, – выделить личные средства на помощь тем, кому она сейчас особенно необходима. Убежден, что коллеги нас поддержат, – сказал Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Так было раньше, так и сейчас - в случае чрезвычайных происшествий, в трудных ситуациях мы не остаемся в стороне.

Напомним, ранее Региональное отделение Партии подготовило 50 продовольственных наборов. Сейчас волонтеры передают их одиноким пенсионерам, в первую очередь ветеранам, бывшим узникам фашистских концлагерей, блокадникам.