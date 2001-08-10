«Единая Россия» направит Президенту предложения по поддержке предпринимателей и работников предприятий бизнеса

Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.

Участники совещания говорили о возможном точечном изменении трудового законодательства. По словам Медведева, в сложившихся условиях работники могут не получать зарплату, потому что их работодатели, по сути, банкроты, и не могут получать пособий по безработице, потому что они числятся трудоустроенными. «Вот из этой модели нам нужно найти выход, но максимально аккуратный, конечно, не разбалансирующий трудовые отношения, не ставящий под угрозу интересы работника», – подчеркнул он.

Медведев также отметил, что пандемию необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы, и напомнил, что Правительство уже приняло решение по арендной плате для пострадавших от кризиса предприятий бизнеса. По его словам, в этом случае можно было бы использовать понятие «форс-мажора».

Участники совещания затронули проблему обнуления банками овердрафтов у пострадавших из-за коронавируса компаний и пути ее решения - государственным банкам необходимо изменить методику расчета.

Также были подняты вопросы защиты системообразующих компаний России, налоговых послаблений для бизнеса, докапитализации региональных фондов, более активного использования региональных гарантийных фондов. Обсуждалось и право регионов составлять свои списки отраслей для их поддержки в условиях эпидемии.

Участники встречи в числе прочих мер обозначили необходимость учитывать в качестве уплаты начисленных ранее налогов зарплаты работников, которые им платят в период кризиса, обеспечить «кредитную амнистию» и другие меры, включающие поддержку банков со стороны Центробанка, а также «максимально высвободить» малую торговлю.

«Мы должны сделать все, чтобы решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, которые в настоящий момент находятся в очень сложных условиях. Государство должно будет сделать все от него зависящее», - заявил Медведев.

Он также отметил, что итоги встречи будут в короткие сроки обобщены и проработаны. «По итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя Президента», - добавил Медведев, сказав, что часть этих вопросов он предварительно с главой государства уже обсудил.

- Для многих предпринимателей сегодняшняя ситуация стала серьезным испытанием, которое преодолеют не все. При этом малый и средний бизнес обеспечивает значительный сегмент рабочих мест, поэтому важно сделать все возможное, чтобы сохранить занятость и доходы людей. Федеральный комплекс мер поддержки бизнеса мы дополним региональным пакетом. Речь идет о снижении налоговой нагрузки на бизнес, реструктуризации кредитов, предоставлении кредитов с нулевым процентом на выплату заработной платы, отсрочке по арендной плате. В стадии проработки вопрос о расширении перечня видов предпринимательской деятельности, которые пострадали от последствий пандемии и могут рассчитывать на региональную поддержку, - сообщил секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

Напомним, в среду, 15 апреля, Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу. Президент также предложил предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, доработать список системообразующих предприятий, направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам.