Регионы получат 200 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку экономики в условиях пандемии. Об этом заявил Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства Российской Федерации. Губернатор Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату.

Глава государства заявил, что малым и средним предпринимателям будет оказываться прямая безвозмездная финансовая помощь на выплату заработной платы. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников, исходя из суммы в 12130 рублей на одного человека в месяц.

– Единственное обязательное условие – максимальное сохранение занятости, не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование выполняется, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая, – сказал Владимир Путин.

Президент озвучил еще несколько важных решений. Все кредиты на зарплаты будут обеспечиваться гарантиями Внешэкономбанка не менее чем на 75 процентов. Для предприятий, составляющих экономику страны, предусматриваются льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Чтобы обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, в субъекты направят 200 миллиардов рублей. Регионы смогут гибко использовать эти средства – направлять их на реализацию мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение главных социальных вопросов.

– Помощь бизнесу и стабильные доходы сахалинцев и курильчан – главные приоритеты в условиях пандемии коронавируса. В Сахалинской областной Думе уже обсуждаются наши инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. В первую очередь, речь идет о снижении налоговой нагрузки. К примеру, мы предлагаем существенно уменьшить ставки для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Послабление также будет предусмотрено по налогу на имущество. В целом на поддержку сахалинского бизнеса планируется выделить порядка 1 миллиарда рублей, – прокомментировал Валерий Лимаренко.

Напомним, что Сахалинский фонд развития предпринимательства выдает займы до 5 миллионов рублей по сниженным ставкам: 2 процента – для приоритетных отраслей экономики, 3 процента – для остальных. Бизнесмены также могут получить беспроцентные займы на выплату заработной платы своим сотрудникам.

Новые функции получил сервис Бизнес.Сахалин.онлайн – на цифровой платформе появилась тематика «вопросы к банкам». Проблемы погашения долгов решаются в индивидуальном порядке.