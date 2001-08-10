Дополнительные налоговые льготы для предпринимателей обсудили сахалинские единороссы

Депутатам фракции «Единая Россия» в муниципальных Собраниях предложено представить до 4 мая инициативы по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Такое решение было принято на очередном, 29-м заседании Президиума Регионального политсовета «Единой России», на котором обсуждались дополнительные меры поддержки островных предпринимателей в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Партии.

В частности, участники заседания во главе с секретарем регионального отделения Партии Андреем Хапочкиным обсудили вопросы снижения ставки по единому налогу на вмененный доход. По мнению заместителя секретаря регионального отделения Партии Александра Ивашова, необходимо выработать единообразный подход по снижению ставки налога применительно к отраслям и видам предпринимательской деятельности. В настоящее время позиции муниципалитетов разнятся. Например, если позиция Анивского, Корсаковского, Смирныховского городских округов - снизить ставку по ЕНВД до минимальной величины в соответствии с бюджетным законодательством, то в Южно-Сахалинске на это не готовы пойти, так как здесь объектов налогообложения значительно больше, соответственно, и потери от налоговых послаблений пойдут на десятки миллионов рублей.

В ходе дискуссии заместитель председателя постоянного комитета по экономическому развитию Думы Александр Шарифулин высказался за то, чтобы размер сниженной ставки по ЕНВД был равным для всех муниципалитетов, а также выступил за снижение ставки по земельным налогам. Председатель Городской Думы г. Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев предложил распространять льготы на все предприятия, независимо от того, входит ли оно в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, поскольку понятно, что в данной ситуации понесли убытки все. Депутат Виктория Кривошеева предложила рассмотреть вопрос о снижении тарифа на тепло для предпринимателей. Председатель постоянного комитета Думы по бюджету и налогам Наталья Захарчук призвала не забывать, что все налоговые послабления повлекут снижение доходной части бюджета, и необходимо просчитывать их в увязке с потенциальной компенсацией выпадающих доходов из бюджета.

- Принимать окончательные формулировки в части новых налоговых льгот мы будем с учетом мнений всех заинтересованных сторон, - резюмировал Андрей Хапочкин. - В рамках рабочей группы мы рассмотрели позиции бизнес-сообщества, Правительства области по данному вопросу. Сегодня Президиум Регионального политсовета рекомендовал фракциям «Единая Россия» в Собраниях городских округов проработать вопрос о дополнительных налоговых льготах, произвести должные расчеты применительно к своей территории. Да, снижение налоговой ставки скажется на наполняемости бюджетов. Но эта мера вынужденная, и мы идем на нее, понимая, что без снижения налогов малому и среднему бизнесу не выжить в сложившихся экономических условиях. Поскольку за II квартал 2020 года налоговые платежи будут осуществляться в июле, у нас есть время в дополнение к уже принятым мерам поддержки бизнеса принять взвешенное решение, тщательно проработать предложения для внесения в дальнейшем соответствующих законодательных инициатив.