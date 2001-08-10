Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
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13:12, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Кадастровая палата по Сахалинской области проводит телефонную «горячую линию»

Кадастровая палата по Сахалинской области проводит телефонную «горячую линию» на тему: «Направления деятельности Филиала» 27 апреля.

«Горячая линия» пройдет с 10-00 - 12-00 часов по телефону  +79004272756.

На вопросы граждан ответит - начальник межрайонного отдела  Евпак Ольга Олеговна.

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