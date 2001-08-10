Андрей Турчак: Необходимо проверить, кто из банков и почему отказывает бизнесу в поддержке
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям проверить, как реализуется программа поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей – оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и кредитных каникул.
Правительство по поручению Президента России Владимира Путина разработало комплекс мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Среди них – беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы. На данный момент в этой программе принимают участие 14 банков: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Однако беспроцентные кредиты, благодаря которым можно сохранить рабочие места, остаются недоступны для большинства предпринимателей.
«В партию поступают сигналы от бизнес-сообщества, что банки под различными предлогами отказывают в выдаче таких кредитов. Эту информацию подтверждает Минэкономразвития, об этом говорил и Президент 15 апреля. По состоянию на 17 апреля, из заявок на 25,7 миллиарда удовлетворено всего 4,6 миллиарда рублей. Цифры говорят сами за себя. Так быть не должно», – подчеркнул Турчак.
Он также напомнил, что сегодня предприниматели могут получить отсрочку платежей по кредитам. При этом кредитная история не должна от этого ухудшаться. Однако и здесь, по его словам, предприниматели жалуются на сложности в процедуре оформления.
В связи с этим секретарь Генсовета «Единой России» поручил региональным отделениям партии совместно с представителями бизнес-сообщества оценить доступность оформления льготных кредитов и кредитных каникул.
«В этих условиях прошу региональные отделения организовать проверку работы указанных инструментов поддержки бизнеса. В случае с беспроцентными кредитами – выяснить, кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем случае не должна пострадать. Прошу также депутатов Госдумы от фракции «Единой России» подключиться к этой работе», – сказал он.
Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в Ситуационный центр партии. «Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры поддержки бизнеса. Собранные данные будем оперативно доводить до Правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все принятые меры реально заработали на практике», – подчеркнул Турчак.
Он также запросил у представителей партии в регионах информацию о работе «Корпорации МСП» – ведется ли разъяснительная работа, насколько активно эта структура принимает участие в работе оперативных штабов в регионах.
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