В Сахалинской области приступили к выплате пособий по безработице в повышенном размере

Служба занятости населения островного региона приступила к перерасчету и выплате пособий по безработице гражданам, уволенным начиная с 1 марта и состоящим на учете в качестве безработных. На сегодняшний день общее количество таких безработных составляет порядка 90 человек. Перерасчет пособий для них производится автоматически, сообщили в правительстве Сахалинкой области.

Для жителей южных и центральных районов области размер пособия определяется из расчета 16 982 рубля в месяц, в Охинском и Ногликском районах – 19 408 рублей, на Курильских островах – 24 260 рублей. При этом базовый размер пособия по безработице в Российской Федерации для потерявших работу после 1 марта составляет 12 130 рублей в месяц.

Дополнительно таким безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия будет увеличен пропорционально на 3 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка одному из родителей.