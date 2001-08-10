Сахалинские депутаты понаблюдали за дистанционным обучением школьников

Депутаты Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, Татьяна Кофман и Виталий Гомилевский 23 апреля посетили школу №6 Южно-Сахалинска. Целью визита стало практическое ознакомление с системой дистанционного обучения и выявление проблемных вопросов, с которыми столкнулись учителя и ученики.

Директор школы Юлия Грицай рассказала, что сегодня все ребята успешно обучаются посредством образовательных онлайн-платформ. 32 учителя ведут уроки из рабочих кабинетов, более 50 педагогов трудятся дома на «удаленке». Для учеников начальной школы занятия длятся по 15 минут, не более двух уроков в день.Учителя преметов развивающего профиля (физкультура, музыка, рисование и т.д.) дали школьникам «долгосрочные» задания, о выполнении которых дети должны им отчитываться.

- Новая для региона, да и для всей страны, система обучения прошла апробацию, и в ближайшее время будет доведена до совершенства. Более того, областное министерство образования рассматривает вопрос создания собственной, региональной платформы дистанционного обучения. Это большой шаг, в дальнейшем система может быть использована, например, во время циклонов – вместо отмены занятий ребята будут учиться онлайн, и потом не нужно будет нагонять программу, - отметила председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Татьяна Кофман.

Депутаты облдумы приняли участие в педагогическом совете, где им подробно рассказали об используемых в школе методиках, а также показали видеоролики, как дети готовятся к празднованию Дня победы 9 мая: учат стихотворения, изготавливают поделки – всестороннее развитие ребят продолжается. Также о своей работе рассказали школьные психологи, которые сейчас в большей степени сосредоточены на поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителями.

По словам директора школы, у 14 учеников нет компьютеров, соответственно, присоединиться к дистанционному обучению они не могут. Сейчас ребята получают задания напрямую от учителей, но этот вариант не очень удобен. Народные избранники взяли вопрос на контроль, в ближайшее время ребят обеспечат необходимой техникой.

В целом же, заверил руководительшколы, внедрение дистанционного обучения прошло достаточно успешно. Было сложно перестроиться учителям старшего поколения, сейчас иногда подводит интернет: программы могут «подвисать», но каких-то глобальных проблем с организацией онлайн-образования не возникло.

- Мы собираем обращения родителей и учителей по проблемам дистанционного обучения, обсуждаем эти вопросы с министерством образования, коллегами в областной Думе, однопартийцами, ищем пути решения, - сообщила региональный координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева Наталья Захарчук. – Могу сказать, что в нашем регионе система дистанционного образования была организована очень достойно, заработала быстро и эффективно. Да, были и продолжают возникать проблемы, но это нормально, это совершенно новый, небывалых масштабов процесс для всей страны. Главное, что проблемы оперативно решаются. Уверена, что сахалинские дети смогут летом со спокойной душой уйти на каникулы, а выпускники без каких-либо затруднений поступят в профессиональные учебные заведения.