Власти Сахалинской области не планируют вводить электронные пропуска. Об этом вчера в эфире прямой линии, посвященной эпидобстановке в регионе, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко

– Пока мы не планируем вводить электронные пропуска, необходимости в этом не видим, но технику, которая работает в данном направлении, проверили, ­ – сказал губернатор, отвечая на вопрос зрителя прямой линии.

Прокомментировал глава области и обращение сахалинцев о том, что «не надо пускать на острова вахтовиков».

– Благодаря этим людям экономика области работает. А для того, чтобы не допустить вирус на острова, мы соблюдаем все самые строгие меры предосторожности, – пояснил руководитель региона.

Заместитель председателя правительства Сергей Наумов уточнил, что все граждане, находящиеся в обсерваторах, потенциально здоровы.

– При малейшем подозрении прибывших на острова отправляем в больницу, – сказал Сергей Наумов.

Глава Управления МВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов сообщил, что контроль за соблюдением домашней обсервации осуществляют сотрудники полиции. Совместно со специалистами Роспотребнадзора правоохранители проверяют в ежедневном режиме не менее 100 адресов

– На сегодня к ответственности привлечены уже 196 лиц. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Понимаю, что данные санкции достаточно жесткие, поэтому призываю сахалинцев и курильчан оставаться дома, – сказал Арсен Исагулов.

Глава региональной полиции также сообщил, что ведомство проводит проверки граждан, прибывающих на острова и попадающих в обсервацию. Особое внимание уделяется тем, кто ранее имел проблемы с законом.