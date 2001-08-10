Борис Лесков: «Помогать людям в период эпидемии коронавируса - наша прямая обязанность»
В конце марта 2020 года на базе региональных отделений Партии «Единая Россия» открылись волонтерские штабы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Молодогвардейцы встроены в работу данных штабов и выполняют очень важную функцию, сообщили в Партии.
Так в Камчатском, Забайкальском крае, Амурской, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Еврейской автономной области работают горячие линии call-центров, в рамках которых молодогвардейцы принимают звонки и обрабатывают заявки с просьбами доставить продукты питания, лекарственные препараты, вещи первой необходимости, а также оставляют заявки люди старше 65-ти лет с просьбой выгулять собак.
В Камчатском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Бурятия, Сахалинской, Магаданской области и Еврейской автономной области молодогвардейцы каждый день доставляют от 15 до 50 продуктовых наборов не только в административном центре региона, но в отдаленных сельских поселениях муниципальных районов.
За период вспышки пандемии нам удалось поработать во многих направлениях:
- В Магаданской области, Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области периодически проходят акции по бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты (масок);
- В Сахалинской области мы совместно с предпринимателем, который занимается производством витаминизированной зелени, развозим ее нуждающимся жителям города. В первую очередь пенсионерам, ветеранам, блокадникам, узникам фашизма;
- Работаем над продвижением инициативы по льготным проездным для волонтеров в общественном транспорте. На данный момент инициатива уже принята в Республике Саха (Якутия), также были направлены письма на Председателей Правительства субъектов и в других регионах Дальнего Востока;
- Так как из-за коронавируса люди избегают общественных мест: доноры просто опасаются идти в медучреждение, банки крови пустеют, и молодогвардейцы в национальный день донора сдали кровь в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия);
- в Забайкальском крае пострадал зоопарк, ввиду сложившейся ситуации его пришлось закрыть для посещения, в связи с этим многие меценаты перестали жертвовать средства, и владельцам стало просто не на что приобретать корм для животных. Молодогвардейцы организовали сбор помощи комбикорма и разных круп для организации питания животным.
«Хочу сказать, что нами действительно проведена большая работа, удалось охватить около 90% Дальневосточного федерального округа в части набора в волонтерские штабы активистов-молодогвардейцев и организации доставки необходимой помощи до самых удаленных населенных пунктов регионов. Ежедневно мы находимся на связи с ответственными кураторами, подводя итоги по количеству полученных и обработанных заявок. Всего на территории ДФО каждый день помогает более 4000 волонтеров молодогвардейцев. Мы также постоянно находимся в поиске новых форматов оказания помощи и открыты к любому сотрудничеству» - прокомментировал Борис Лесков, Координатор МГЕР по Дальневосточному федеральному округу, член Координационного Совета МГЕР.
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