Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» передать свой месячный заработок на оказание помощи гражданам и медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал всех однопартийцев, включая депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты за апрель в случае такой возможности, сообщили в Партии. Эти средства направят на помощь медицинским учреждениям для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также гражданам, которые в этом нуждаются. С такой просьбой к коллегам Медведев обратился на заседании Президиума Генсовета партии, которое прошло в дистанционном формате на базе ЦИК «Единой России» в Москве, передает ER.RU.

Медведев напомнил, что депутаты-однопартийцы приобретают для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся граждан, предоставляют врачам и волонтерам автомобили, покупают для детей гаджеты для дистанционной учебы.

«Единая Россия» будет «продолжать эту работу столько, сколько потребуется. И чтобы она была еще более эффективной, надо использовать все возможности Партии. Именно поэтому мы сегодня централизованно обращаемся ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности. И призываем вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату за апрель этого года», - сказал он.

«Взаимопомощь всегда была нашей традицией и личной потребностью, поэтому сегодня у нас нет недостатка в волонтерах. В Сахалинской области члены Партии регулярно оказывают помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, в том числе выделяют личные средства на благотворительность. Они идут на приобретение продуктов, средств индивидуальной защиты, всего, что необходимо людям в нынешней ситуации», - сказал секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин.

Председатель партии также поручил Центральному исполнительному комитету партии организовать всю необходимую работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований, а также проследить, чтобы средства были направлены на обозначенные цели.