Сахалинским фермерам предлагают создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Сегодня в островном регионе зарегистрировано 14 таких объединений, половина из которых появилась в течение прошлого года, сообщили в правительстве области.

Помощь в организации объединений оказывает островной центр развития сельхозкооперации и поддержки фермеров. Он является структурным подразделением Сахалинского Фонда развития предпринимательства. Его основная задача – оказание консультационно-информационных услуг: от помощи в регистрации сельхозкооператива до разъяснений по вопросам, связанным с его практической деятельностью.

– Зачастую фермеры испытывают трудности со сбытом продукции. Дело в объеме товаров – их бывает недостаточно для рынка или торговой сети. Чтобы этой проблемы не возникало, необходимо большое поголовье животных или внушительные земельные площади, засеянные сельхозкультурами. Кооператив дает возможность за счет увеличения масштабов производства выйти на розничные рынки, – поясняет руководитель сахалинского Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.

Фермер Александр Перебоев является одним из девяти участников сахалинского сельхозкооператива «Родник». Мужчина второй год занимается разведением коз и изготовлением сыра. Планирует расширять деятельность. Для этого воспользовался программой «Дальневосточный гектар» и вступил в сельскохозяйственный кооператив. Кроме него, в составе объединения – владельцы «молочных» и «мясных» коров, а также заводчики птицы.

– Одному фермеру, тем более начинающему куда-то двигаться дальше, развиваться – практически нереально, это годы, – рассказывает Александр Перебоев. – А сельхозкооперативу государство предлагает различные меры поддержки, которыми мы все вместе планируем воспользоваться.

К примеру, островным кооперативам предоставляют гранты – на развитие хозяйства; для начинающих фермеров; на развитие семейно-животноводческой фермы; на материально-техническое оснащение. Также для объединений предусмотрены различные субсидии – возмещаются затраты на корма, на приобретение посевного материала и техники.

Узнать более подробную информацию о видах помощи можно в Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Сахалинской области по номеру 8 (4242) 67-19-26.

Напомним, Центр создан в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Система поддержки фермеров и развития сельхозкооперации».