Тихоокеанское
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16:02, 07.05.20 | Новости политики Сахалина и Курил

В общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя дистанционных приемов

В общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя дистанционных приемов

Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан пройдет с 7 по 12 мая в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. В связи с действующими в Сахалинской области мерами по нераспространению коронавирусной инфекции прием заявлений ведется в дистанционном формате, сообщили в Партии.

Желающие получить консультацию по вопросам защиты трудовых прав могут обратиться ежедневно с 7 по 12 мая (в том числе в нерабочие дни) с 10:00 до 12:00 по тел. 8(4242)500-090. Все обращения будут переданы специалистам областного агентства по труду и занятости населения, либо членам Ассоциации юристов России. Специалисты общественной приемной проследят, чтобы все заявители получили необходимую помощь.

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