Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек. Председатель «Единой России» сообщил, что к формату онлайн-приемов граждан он намерен «периодически возвращаться»
Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 12 мая провел на площадке Правозащитного центра партии онлайн-прием граждан по вопросам защиты трудовых прав. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработным из-за отсутствия постоянной регистрации. Среди пострадавших — и дети-сироты, которые до получения квартиры от государства документально не имеют постоянного места жительства. Дмитрий Медведев отметил, что вопросы, поставленные в ходе онлайн-приема, носят типовой характер. Но при этом за каждым из них стоит конкретный человек.
«Я просил бы обобщить типичные ситуации, чтобы провести необходимую законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за ними стоят конкретные люди со своими проблемами. По ним прошу развернуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с губернаторами, попросил бы [секретаря Генсовета партии] Андрея Анатольевича [Турчака] тоже этим заняться. Нужно проанализировать, что коллеги говорят, подготовить обращения в Генпрокуратуру, службы занятости и другие ведомства, и мне все эти предложения в самый короткий срок представить — для того, чтобы мы могли быстро во всех этих ситуациях людям помочь», — сказал Дмитрий Медведев.
Онлайн-прием Дмитрия Медведева завершил неделю дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей. Все обращения Правозащитный центр «Единой России» взял в работу.
В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» с 7 по 12 мая ежедневно без выходных специалисты приемной принимали обращения сахалинцев.
- По всем поступившим обращениям были даны консультации и разъяснения сразу или в течение дня, - рассказала руководитель Региональной общественной приемной, депутат областной Думы Наталья Захарчук. – Люди обращались с вопросами о задержке выплат отпускных и расчета при увольнении, о получении зарплаты не в полном объеме, просили помочь с трудоустройством. Обращался предприниматель за консультацией по получению кредита на выплату заработной платы сотрудникам. Еще одна женщина поинтересовалась, являются ли вредными ее условия труда. Она работает уборщицей, и если раньше вверенные ей помещения нужно было мыть обычными средствами, то теперь уборка проводится с хлоркой. Сахалинка переживает, что это может быть вредно, а работодатель ничего не поясняет по этому поводу. Мы связались со специалистами и получили ответ: уборка с применением хлора в таблетках не считается вредными условиями труда.
Отметим, что обратиться в приемную с вопросом по защите трудовых прав или с любой другой проблемой можно и сейчас. Региональная общественная приемная Партии продолжает работу в дистанционном режиме. Специалисты ежедневно в рабочие часы принимают звонки граждан по тел. 8(4242)500-090, также в онлайн-режиме проходят приемы у депутатов Сахалинской областной и городской Дум. Кроме того, по тому же номеру работает колл-центр для оказания помощи пожилым людям на карантине.
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