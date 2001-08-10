Губернатор назначил трех министров

Руководители трех министерств в сахалинском правительстве избавились от приставки «и.о.». По распоряжению главы региона Валерия Лимаренко, на государственную должность министра образования Сахалинской области назначена Анастасия Киктева. Дмитрий Лисневский стал министром инвестиционной политики, а Герман Тютюков – министром энергетики.

– Новые руководители ведомств за небольшой промежуток времени показали хорошие деловые и управленческие качества, умение в срок решать поставленные задачи и подтвердили свой профессионализм, – прокомментировал назначения губернатор Валерий Лимаренко.

Анастасия Киктева приступила к исполнению обязанностей министра образования островного региона 3 марта 2020 года. Ранее она возглавляла департамент образования Южно-Сахалинска. Под ее руководством гимназия №3 получила современное здание, прошел первый международный образовательный форум ЮСОФ, разработаны проекты образовательных учреждений нового формата.

Герман Тютюков до назначение в сахалинское правительство был хорошо знаком с энергетикой области. С 2010 по 2017 он курировал реконструкцию и модернизацию островной энергосистемы, занимая должность директора по ремонтам и реконструкции ПАО «РАО Энергетические системы Востока», принимал участие в разработке программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса региона (ПОУРЭК). Имеет техническое и управленческое образование – окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Энергоснабжение» и «Экономика и управление на предприятии – производственный менеджмент». Сейчас продолжает повышать уровень образования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Министерство энергетики Сахалинской области, которое возглавил Герман Тютюков, начало работать в феврале текущего года. Оно образовано на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации. Задачи ведомства – повысить качество и скорость реализации энергопроектов.

А министерство инвестиционной политики было создано в марте 2020 года. Ключевая цель деятельности – активное привлечение частных инвестиций в регион. Руководит ведомством Дмитрий Лисневский, который ранее занимал должность советника губернатора Сахалинской области. До приезда на Сахалин работал директором департамента проектов развития аналитического центра при правительстве Московской области. Еще ранее – директором инвестиционного департамента в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Трудился директором по инвестициям в NCH Capital (Москва) и инвестиционным менеджером в SUN Group (Москва). Дмитрий Лисневский является кандидатом экономических наук, сообщили в правительстве области.