Губернатор назначил трех министров
Руководители трех министерств в сахалинском правительстве избавились от приставки «и.о.». По распоряжению главы региона Валерия Лимаренко, на государственную должность министра образования Сахалинской области назначена Анастасия Киктева. Дмитрий Лисневский стал министром инвестиционной политики, а Герман Тютюков – министром энергетики.
– Новые руководители ведомств за небольшой промежуток времени показали хорошие деловые и управленческие качества, умение в срок решать поставленные задачи и подтвердили свой профессионализм, – прокомментировал назначения губернатор Валерий Лимаренко.
Анастасия Киктева приступила к исполнению обязанностей министра образования островного региона 3 марта 2020 года. Ранее она возглавляла департамент образования Южно-Сахалинска. Под ее руководством гимназия №3 получила современное здание, прошел первый международный образовательный форум ЮСОФ, разработаны проекты образовательных учреждений нового формата.
Герман Тютюков до назначение в сахалинское правительство был хорошо знаком с энергетикой области. С 2010 по 2017 он курировал реконструкцию и модернизацию островной энергосистемы, занимая должность директора по ремонтам и реконструкции ПАО «РАО Энергетические системы Востока», принимал участие в разработке программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса региона (ПОУРЭК). Имеет техническое и управленческое образование – окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Энергоснабжение» и «Экономика и управление на предприятии – производственный менеджмент». Сейчас продолжает повышать уровень образования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Министерство энергетики Сахалинской области, которое возглавил Герман Тютюков, начало работать в феврале текущего года. Оно образовано на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации. Задачи ведомства – повысить качество и скорость реализации энергопроектов.
А министерство инвестиционной политики было создано в марте 2020 года. Ключевая цель деятельности – активное привлечение частных инвестиций в регион. Руководит ведомством Дмитрий Лисневский, который ранее занимал должность советника губернатора Сахалинской области. До приезда на Сахалин работал директором департамента проектов развития аналитического центра при правительстве Московской области. Еще ранее – директором инвестиционного департамента в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Трудился директором по инвестициям в NCH Capital (Москва) и инвестиционным менеджером в SUN Group (Москва). Дмитрий Лисневский является кандидатом экономических наук, сообщили в правительстве области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В Невельске ребенку с ограниченными возможностями вручили подъемник
10:12 Сегодня В Южно-Сахалинске торговые центры работают в обычном режиме
- 10:42 Сегодня В Сахалинской области можно будет получить диплом ведущих вузов страны
11:32 Сегодня Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
15:02 15 Мая Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
12:52 15 Мая Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
- 14:52 21 Апреля Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Выбор редакции
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
- 12:52 15 Мая Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области
- 17:32 14 Мая ОГЭ для девятиклассников отменили
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?