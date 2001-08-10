Юрий Трутнев: особые экономические зоны нельзя создавать впрок, это должен быть эффективный инструмент поддержки инвесторов

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу создания новых особых экономических зон (ОЭЗ).

В августе 2018 года был снят президентский мораторий на создание новых ОЭЗ, в связи с чем Минэкономразвития России была возобновлена работа по рассмотрению заявок от регионов на новые площадки. За период с августа 2018 года по май 2020 года Правительством РФ были созданы 5 особых экономических зон: в Воронежской области (ОЭЗ ППТ «Центр»), в Орловской области (ОЭЗ ППТ «Орел»), в Московской области (ОЭЗ ППТ «Кашира»), в Республике Северная Осетия – Алания (ОЭЗ ТРТ «Мамисон»), в Чеченской Республике (ОЭЗ ППТ «Грозный»).

«Вместе с коллегами из Министерства экономического развития РФ мы обсуждали форматы работы и создания особых экономических зон. Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в Правительство РФ на согласование законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу. Будут внедрены более четкие критерии отбора инвестиционных проектов, прежде всего связанные с мультипликатором, налогами, рабочими местами, то есть будем оценивать, что в результате реализации тех или иных проектов будет происходить», - отметил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера для рассмотрения вопросов создания особых экономических зон и обсуждения эффективности их работы будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа. «Она будет более расширенной по отношению к составу сегодняшнего совещания. Мы включим туда представителей Министерства финансов РФ, надзорных и правоохранительных органов, других структур», - пояснил он, поручив Минэкономразвития России разработать и представить проект акта Правительства РФ о создании данной межведомственной рабочей группы и утверждения ее первоначального состава.

Поправки в действующее законодательство и деятельность межведомственной рабочей группы будут содействовать активизации федеральных, региональных органов власти и бизнеса, улучшат качество взаимодействия между участниками процесса и повысят ответственность за принимаемые решения. «Когда мы создаем особую экономическую зону, должны быть объединены усилия как минимум трех субъектов. Это сам инвестор, власти региона и федеральное Правительство. Принципиально важна позиция губернатора. Принципиально важна экономическая обоснованность проекта, наличие у него источника финансирования. Задача простая: мы не должны создавать «пустые» особые экономические зоны. Создавать ОЭЗ впрок, авось что-нибудь получится, мы не будем. Создавать такие зоны надо только тогда, когда гарантировано есть инвестор, этот инвестор понимает, что делает, у него есть источники для финансирования проекта, когда губернатор поддерживает этот инвестиционный проект, когда понятно, что проект на всех его этапах реализации будут поддерживать федеральные, региональные и муниципальные власти. Это повышает уровень ответственности. Мы не просто регистрируем особую экономическую зону и идем дальше. Мы будем заниматься всеми вопросами, которые необходимо решить для работы инвестора», - пояснил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минэкономразвития России представить в Правительство РФ итоговые предложения по созданию ОЭЗ. Эти предложения должны включать представление о единых принципах создания ОЭЗ; параметрах инвестиционных проектов, реализация которых допускается на территории ОЭЗ; величине мультипликатора вложенных бюджетных средств к вложенным частным инвестициям. Также должна быть упрощена процедура получения статуса резидента ОЭЗ.

По словам заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Галкина, с августа 2018 года по май 2020 года в Минэкономразвития России были представлены заявки на создание 12 новых ОЭЗ: в Московской области (ОЭЗ ППТ «Максимиха»), в Саратовской области (ОЭЗ технико-внедренческого типа «Саратов»), в Республике Башкортостан (ОЭЗ ППТ «Алга»), в Республике Татарстан (ОЭЗ ППТ «Алма»), в Нижегородской области (ОЭЗ ППТ «Кулибин»), в Смоленской области (ОЭЗ ППТ «Стабна»), в Астраханской области (портовая ОЭЗ), в Курганской области (ОЭЗ ППТ «Курган»), во Владимирской области (ОЭЗ ППТ «Доброград-1»), в Новгородской области (ОЭЗ ППТ «Новгородская»), в Ульяновской области (ОЭЗ ППТ «Ульяновск»), в Красноярском крае (ОЭЗ ППТ «Красноярская технологическая долина»). Из этих 12 заявок 4 были оформлены в проекты постановлений и внесены в Правительство РФ. Это заявки Республики Башкортостан, Нижегородской, Московской и Саратовской областей.

На совещании рассматривались 3 площадки по внесенным Минэкономразвития России в Правительство РФ проектам постановлений: ОЭЗ ППТ «Алга» в Республике Башкортостан, ОЭЗ ППТ «Кулибин» в Нижегородской области, ОЭЗ технико-внедренческого типа «Саратов» в Саратовской области. Обсуждались перспективы создания портовой ОЭЗ в Астраханской области. Сейчас проект постановления по созданию портовой ОЭЗ в Астраханской области проходит процедуру межведомственного согласования и в ближайшее время будет внесен в Правительство РФ. «Всего по четырем указанным площадкам у нас 24 инвестиционных проектов и 22 инвестора, которые готовы их реализовать, на общую сумму 53,2 млрд рублей, планируется создать порядка 3900 рабочих мест, заплатить налоговых и таможенных отчислений более 75 млрд рублей, при этом выпадающих доходов бюджетной системы у нас планируется в сумме 22,4 млрд рублей», - сообщил Сергей Галкин.

О создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» на территориях муниципальных районов Ишимбайский район и Стерлитамакский район Республики Башкортостан доложил глава региона Радий Хабиров. Общая площадь создаваемой ОЭЗ составит 468,8 га. Уже получены подтверждения от 7 компаний о готовности реализовать свои проекты на территории будущей ОЭЗ.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Кулибин» планируется создать на территории города Дзержинска в Нижегородской области. «У инвесторов есть большое желание локализовать производства в нашем регионе, и важную роль в этом могут сыграть именно готовая инфраструктура, налоговые льготы ОЭЗ. В качестве площадки была выбрана территория промышленного предприятия АО «ДПО «Пластик» в городе Дзержинск общей площадью 72,3 гектара. Она имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей. Важно, что особая экономическая зона не требует привлечения бюджетных инвестиций в ее развитие», - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, получены подтверждения от 3 компаний о намерениях реализовать на территории ОЭЗ свои инвестиционные проекты.

На территории Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования «город Саратов» планируется сформировать ОЭЗ технико-внедренческого типа «Саратов». Как доложил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, получены подтверждения от 5 компаний – потенциальных резидентов ОЭЗ ТВТ.

По итогам совещания было принято решение одобрить создание трех особых экономических зон: ОЭЗ ППТ «Алга», ОЭЗ ППТ «Кулибин», ОЭЗ технико-внедренческого типа «Саратов».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил предложение о создании в регионе портовой ОЭЗ. Он отметил, что получены письменные подтверждения от 5 компаний – потенциальных резидентов ПОЭЗ и 2 компаний инфраструктурных инвесторов ПОЭЗ – о намерениях реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты.

Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России, Минфину России совместно с правительством Астраханской области дополнительно проработать и представить в Правительство РФ согласованные предложения об источниках финансирования строительства объектов инфраструктуры создаваемой портовой особой экономической зоны в Астраханской области.

В совещании приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин, заместитель начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Дмитрий Чечин, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, представители бизнес-сообщества.