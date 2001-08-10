«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс — они защитят права работника «на удаленке. При разработке поправок учтено мнение и работников, и работодателей, сообщили в Партии.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты. Соответствующие изменения подготовили депутаты «Единой России» в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России. Общественные приемные партии в регионах в свою очередь завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан. Его итоги также учтут при составлении итогового текста поправок.

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями», — сказал Дмитрий Медведев.

Поправки защитят права сотрудников, работающих удаленно. Для чего потребовалось определить это понятие. Основные характеристики дистанционной работы — выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предлагается, чтобы всеми документами — вплоть до листка нетрудоспособности — руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях — например, при предоставлении декретного отпуска — заказными письмами. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе — его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, в частности, должен предусматривать, какой техникой пользуется работник — собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования.

«Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий — когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика — работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости — например, какой-либо чрезвычайной ситуации — сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия — и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно», — пояснил один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он также сообщил, что внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

«В Сахалинской области, к счастью, не было массовых нарушений трудовых прав ушедших на «удаленку»: ни в общественную приемную, ни ко мне как к депутату областной Думы подобные жалобы не поступали, - рассказала руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Д. А. Медведева Наталья Захарчук. – Однако мир изменился, и дистанционный формат работы прочно войдет в нашу жизнь – думаю, многие работодатели и сотрудники нашли свои плюсы в таком режиме и захотят его сохранить, частично или полностью, даже после снятия карантинных мероприятий. А в нашей островной области, удаленной от центра, и до карантина многие работали, можно сказать, в онлайн-режиме: от фрилансеров до сахалинских представителей различных российских компаний и федеральных ведомств. Однако эти отношения не регулировались каким-то особенным образом в нашем законодательстве. Поэтому, несомненно, дистанционный формат трудовых отношений необходимо закреплять в Трудовом кодексе РФ, четко определять права и обязанности работодателей и сотрудников, в том числе закреплять право работника на «удаленке» на личное время».

Напомним, в мае по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Правозащитный центр партии провел во всех регионах онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю получено и обработано порядка 6000 обращений граждан, касающихся нарушения их трудовых прав. Часть вопросов решена оперативно, всем заявителям предоставлена юридическая консультация.

