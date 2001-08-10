Андрей Турчак: От того, какие условия мы создаем для детей, зависит будущее страны

Законотворческая деятельность и реализация собственных социальных проектов – в связи с Днем защиты детей в «Единой России» рассказывают о том, какое место в политике партии занимает тема поддержки материнства и детства.

«От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание — и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход — не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу», — говорит секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отмечает, что «Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, — летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей. Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребован, пока не работают оздоровительные лагеря, считают в партии.

«В цифру» уходят и другие форматы работы партии, и непосредственно коммуникация с избирателями. Зачастую люди не знают о том, какие меры поддержки им положены и как их получить. «Речь, прежде всего, идет о пособиях и единовременных выплатах. В этом году мы запустили работу «семейных приемных», провели неделю тематических онлайн-приемов. К нам за помощью обратилось больше 20 тысяч человек. За время этой работы выявлены и решены случаи отказов в предоставлении пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического пребывания граждан», — рассказывает координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В период пандемии Президент России Владимир Путин предложил комплекс важных мер поддержки семей с детьми. Чтобы они начали действовать как можно скорее, «Единая Россия» вместе с Правительством РФ обеспечила правовой механизм. Это коснулось ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также в Госдуме поддержали поправки «Единой России» об увеличении в два раза (с 3375 до 6750 рублей) минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Кроме того, принят закон по повышению максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги. Госдума поддержала разработанную «Единой Россией» норму.

«Единовременные выплаты коснутся порядка 22 млн детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватят более 50 млн человек в стране, и государственная поддержка в условиях коронавируса не должна стать источником погашения долгов», — подчеркнул Турчак.

Защита и поддержка детей, института семьи важна вне зависимости от эпидемиологического форс-мажора. Законов, направленных, на улучшение качества жизни маленьких россиян, их безопасность и защиту здоровья за последний год было принято десятки.

В феврале «Единая Россия» единогласно поддержала закон, инициатива которого содержалась в Послании Президента Федеральному Собранию РФ. Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Уже с 1 сентября этого года такая мера будет введена в большинстве регионов, к 2023 году — повсеместно. В целом бесплатное горячее питание в школах будут получать 6,8 млн детей.

На законодательном уровне теперь закреплено обязательство регионов создавать системы электронной записи в школы и детские сады, чтобы родительские очереди ушли в прошлое. Также закон четко говорит: дети, чьи старшие братья или сестры уже ходят в школу, имеют приоритетное право записи в это учебное заведение. Кроме этого, продолжается ликвидация третьих и вторых смен в школах. Немаловажное достижение — очереди в детские сады практически полностью отсутствуют по всей стране, создаются места в яслях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Крайне важный аспект — защита жизни и здоровья детей. «Единая Россия» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

Произошли изменения и в сфере детского здравоохранения. Дети, страдающие орфанными заболеваниями, теперь будут получать необходимые препараты без задержек. Партия добилась включения новых препаратов в федеральный список и упростила их доставку из-за границы.

Продолжается работа и над законопроектом о школьной медицине, который устранит разрыв между образовательным учреждением и детской поликлиникой, в том числе, в вопросах вакцинации, профосмотров, диспансеризации. У учителей появится право оказывать школьникам первую помощь, а у родителей — информировать школу об особенностях здоровья ребенка, если ему требуются особые условия, например, для занятий физкультурой.

Одним из последних в Госдуму внесен законопроект о льготах для детей-сирот при поступлении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Эта мера появилась в 2014 году, и по текущему законодательству она действует только до 2021 года. Согласно новому законопроекту, льгота сохраняется бессрочно.

Не вся необходимая помощь укладывается в законодательные меры, иногда нужны специальные проекты. Например, ежегодно во всех субъектах РФ проходит акция «Собери ребенка в школу». В прошлом году более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей получили адресную помощь в подготовке к новому учебному году. Было организовано более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей.

На протяжении уже нескольких лет действуют партийные проекты «Детский спорт» и «Строительство ФОКов». Только в 2019 году отремонтировано 745 спортивных залов, оснащено 407 открытых спортивных площадок, создано 628 школьных спортивных клубов. На это выделено почти полтора млрд рублей из федерального бюджета. Эти работы коснулись нескольких сотен образовательных организаций в сельской местности.

«В Сахалинской области не на словах, а на деле реализуется постулат о том, что дети – главное достояние общества и государства. В регионе действует беспрецедентный пакет мер социальной поддержки (более 50), которые получает более 51 тыс. сахалинских семей, - рассказала депутат областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Наталья Коршунова. – В частности, комплекс мер включает предоставление регионального материнского капитала в дополнение к федеральному. При одновременном рождении трех и более детей предоставляется 1 млн. рублей на семью. В области сформирована система целенаправленной помощи в обеспечении жильем семей с детьми. При рождении второго ребенка предусмотрена единовременная социальная помощь семьям на выплату ипотеки. Многодетным семьям, где растут четверо и более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная денежная выплата (в среднем 7,5 млн. руб.) на приобретение жилья и др. Отмечу, что решения, направленные на стимулирование рождаемости, поддержку института семьи, всегда находят поддержку депутатов фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе».