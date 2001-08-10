Новый вице-мэр Южно-Сахалинска приступил к работе с сегодняшнего дня

Новый вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов приступил к работе с сегодняшнего дня, 2 июня. Его представили коллективам структурных подразделений администрации города.

Это департаменты экономического развития, по управлению муниципальным имуществом, централизованных закупок, землепользования, продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Как напоминают в администрации Южно-Сахалинска, эти ведомства долгое время не имели профильного вице-мэра.

- Считаю, что наша совместная задача - работать в направлении повышения качества жизни южносахалинцев. В частности, особого внимания требует сфера потребительского рынка: расширение сети социальных магазинов, популяризация ярмарочной торговли. Необходимо вести работу с продовольственными магазинами и торговыми сетями по снижению цен на социально значимые наименования товаров и продукцию первой необходимости, - говорит Виталий Данилов.

Также среди основных задач - повышение инвестиционной привлекательности города и привлечение средств бизнеса в экономику.

Виталий Валерьевич Данилов имеет два высших образования. С марта 2012 года по сентябрь 2016 года был мэром Долинского района. До назначения в администрацию Южно-Сахалинска работал в сфере бизнеса. Женат, воспитывает сына и дочь.