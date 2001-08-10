Мэр Холмского района приступил к своим обязанностям
Избранного мэра муниципального образования Дмитрия Любчинова представили в администрации Холмского городского округа.
Как сообщают в мэрии, в зале заседаний собрались руководители структурных подразделений администрации, представители депутатского корпуса, председатели общественных организаций.
Дмитрий Любчинов приветствовал собравшихся и заверил, что оправдает доверие холмчан, трудясь на благо округа. Он отметил, что надеется на плодотворную и слаженную работу всего коллектива администрации, депутатов собрания, общественников при активной поддержке правительства Сахалинской области и областной думы.
Первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков от имени правительства и главы области поблагодарил Ольгу Манжара, исполнявшую обязанности главы района с декабря 2019 года, за грамотное руководство, позволившее району удержаться в непростое время. Он вручил Ольге Ивановне благодарственное письмо, подписанное губернатором.
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