Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2020
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Мэр Холмского района приступил к своим обязанностям
16:02, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Мэр Холмского района приступил к своим обязанностям

Избранного мэра муниципального образования Дмитрия Любчинова представили в администрации Холмского городского округа.

Как сообщают в мэрии, в зале заседаний собрались руководители структурных подразделений администрации, представители депутатского корпуса, председатели общественных организаций.

Дмитрий Любчинов приветствовал собравшихся и заверил, что оправдает доверие холмчан, трудясь на благо округа. Он отметил, что надеется на плодотворную и слаженную работу всего коллектива администрации, депутатов собрания, общественников при активной поддержке правительства Сахалинской области и областной думы.

Первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков от имени правительства и главы области поблагодарил Ольгу Манжара, исполнявшую обязанности главы района с декабря 2019 года, за грамотное руководство, позволившее району удержаться в непростое время. Он вручил Ольге Ивановне благодарственное письмо, подписанное губернатором.

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