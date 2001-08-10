«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Перед этим законопроект пройдет общественное обсуждение в регионах
Об этом шла речь на онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс. В нем приняли участие руководство партии, депутаты Госдумы от «Единой России», первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, эксперты в сфере трудового права.
«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Напомню, что согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. С одной стороны, стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать. Это серьезная экономия на аренде офиса», — сказал Дмитрий Медведев.
При этом он отметил, что формат «удаленки» востребован и среди работников — порядка 40% человек из 17 тысяч опрошенных через общественные приемные партии в 77 регионах страны хотят и дальше работать удаленно. Однако при этом почти четверть столкнулись с нарушениями их трудовых прав.
«Именно поэтому изменения, которые мы подготовили, безусловно, актуальны. Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не дают возможности работодателям, сотрудникам и профсоюзам гибко выстраивать взаимодействие. А это особенно важно в текущих экономических условиях. Наша задача — системно переработать существующие в законе нормы, сделать их понятными для применения, разрешить совмещение работы в офисе и удаленно», — отметил Дмитрий Медведев.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, в свою очередь, заявил, что партия готова к широкому обсуждению поправок. Он отметил, что законопроект направлен в Минтруда, Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев разъяснил суть предлагаемых изменений. Во-первых, речь идет о регламентации временного перевода на дистанционную работу и о частичной удаленной занятости. Согласно проекту поправок, если это не предусмотрено трудовым договором, между работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение — для исключения спорных ситуаций касательно зарплаты и графика. Во-вторых, максимально разрешается электронный документооборот — без использования электронной подписи для упрощения процесса, однако с закреплением в трудовом договоре приемлемых норм авторизации документов.
Наибольшие споры, по словам Андрея Исаева, вызвало закрепление права сотрудника на «удаленке» быть офлайн. Парламентарий отметил, что дистанционный работник не защищен окончанием рабочего дня — работодатель зачастую считает себя вправе беспокоить его в любое нерабочее время.
«Мы предложили закрепить график удаленной работы и личное время сотрудника. Мы понимаем, что могут возникнуть ситуации, когда в работнике будет острая необходимость. Такая работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной. Это не только справедливо, но и будет ограничивать работодателя от неконтролируемого использования такой возможности», — сказал Андрей Исаев.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил создать четырехстроннюю рабочую группу для обсуждения поправок в Трудовой кодекс. В ее состав, по мнению Шмакова, должны войти представители партии, Правительства, работодатели, Российский союз промышленников и предпринимателей и ФНПР.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, предложил
Дмитрий Медведев отметил, что подготовить законопроект к внесению в федеральный парламент нужно максимально быстро.
«Действительно, необходимо широкое обсуждение. Эта тема касается миллионов людей. Подчеркиваю, это очень важный документ. К этой проблематике мы вернемся в дальнейшем», — резюмировал Председатель партии.
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