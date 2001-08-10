«Единая Россия» вместе с главами регионов будет восстанавливать экономику после пандемии коронавируса. В партии будут контролировать выполнение шагов, обозначенных в общенациональном плане по выходу из кризиса

Об этом речь шла на онлайн-совещании секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака с губернаторами, возглавляющими региональные отделения партии. Напомним, ранее «Единая Россия» по результатам работы профильной рабочей группы представила Правительству более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Андрей Турчак предложил перевести ее работу на постоянную основу.

В общенациональный план, по словам секретаря Генсовета «Единой России», вошли инициативы партии о продлении выплат пособий по безработице на три месяца, упрощении отчетности для малого и среднего предпринимательства, а также ряд других предложений — особенно значимых в сложившихся условиях.

Группа будет работать по нескольким основным направлениям — социальная политика, занятость населения, развитие предпринимательства, малый и средний бизнес, инфраструктура, цифровизация. В ходе совещания Андрей Турчак заявил, что сейчас важно проанализировать, как общенациональный план действий будет работать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нуждаются в особой поддержке, так как бюджеты сильно «просели» по доходам. И во-вторых, быстрое восстановление нормальной жизни после пандемии, обеспечение устойчивого роста нашей экономики во многом зависит от наших эффективных действий на местах», — сказал он.

Секретарь Генсовета обозначил основные направления работы — это устойчивость местных бюджетов, поддержка моногородов, продление инвестиционных программ, поддержка транспортной отрасли и развитие внутреннего туризма, укрепление межрегиональных отношений, поддержка мобильной торговли.

Губернаторы, возглавляющие региональные отделения партии, высказали дополнительные предложения по восстановлению экономики. В частности, глава Мурманской области Андрей Чибис указал на развитие дистанционных технологий в образовании и здравоохранении — по его мнению, Россия имеет уникальную возможность выйти из пандемии более сильной страной, чем раньше. Он отметил, что из-за вспышки коронавируса в Белокаменке было необходимо наладить дистанционный контроль за здоровьем порядка 11 тысяч человек. Сейчас эта система работает непосредственно в Мурманске — медики следят за здоровьем пожилых, однако в дальнейшем планируется распространить действие системы на другие группы. В связи с этим он предложил закрепить дистанционные методы в медицине и обучении законодательно.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил разрешить предприятиям переводить дополнительный вид экономической деятельности в разряд основного для получения помощи, если он соответствует реальной работе организации — так, по его мнению, меры господдержки дойдут до всех, кто в них нуждается.

В свою очередь, глава Ставропольского края Владимир Владимиров предложил продлить мораторий на проверки для бизнеса — желательно, до 1 января 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо проработать вопрос о неповышении тарифов на коммунальные услуги в этом году. По мнению главы региона, также нужно пересмотреть правила кредитования регионов — в частности, исключить зависимость собственных доходов области и займа для получения большего количества средств по бюджетным кредитам. Кроме того, Владимиров посчитал необходимым отменить потолок заимствований у банков. Это обусловлено тем, что доходы регионов упали.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов первым реализовать меры поддержки внутреннего туризма, обозначенные в общенациональном плане, и поделиться опытом с другими субъектами.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о планах по развитию инфраструктуры в регионе — это является одной из частей сформированного Правительством плана.

«Общенациональный план является значимой частью наших предвыборных программ в регионах. «Единая Россия» должна активно участвовать в реализации предложенных мер на местах. Работа начнется с июля», — резюмировал Андрей Турчак.