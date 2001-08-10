Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране
25 июня в Челябинске прошло первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня. В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.
Власти региона и депутаты Заксобрания поддержали поправки в закон — они сбалансируют отношения между работником и работодателем. Министр труда Антон Котяков назвал нормы своевременными в условиях необходимости сохранения дистанционной занятости. Кроме того, по его словам, действующая редакция Трудового кодекса не в полной мере отвечает текущей ситуации на рынке труда.
Андрей Турчак, в свою очередь, заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах — все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.
Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц. И 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.
В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.
Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.
Кроме того, у тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.
Предложения «Единой России» поддержали работодатели — в частности, операторы сотовой связи и банковское сообщество. Во-первых, дистанционная работа актуальна для многих, а во-вторых, таким образом на законодательном уровне закрепляется уже сложившийся порядок — четко будут обозначены права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия.
В Финансовом университете при Правительстве РФ отмечают, что поправки об удаленной занятости в перспективе затронут не менее полумиллиона россиян.
Как сообщалось ранее, «Единая Россия» организует обсуждение поправок в Трудовой кодекс по всей стране. Большая часть мероприятий назначена на июль. В части регионов обсуждение пройдет дистанционно — например, в Пермском крае, Самарской и Липецкой областях, а также ряде других регионов. Это связано с эпидемиологической ситуацией.
После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракции «Единой России» в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.
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