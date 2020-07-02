Грант на реализацию бизнес-идеи могут получить молодые сахалинские предприниматели
Прием заявок на участие в ежегодном молодежном конкурсе «Я - предприниматель» стартовал в Южно-Сахалинске.
Участвовать могут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, относящиеся к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории областного центра не более 3 календарных лет.
Для этого необходимо падать заявку и соответствующий пакет документов в отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска (ул. Невельская, д. 31, каб. 2) до 21 июля включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Итоги конкурса будут известны в сентябре 2020 года. Победитель получит грант в форме субсидии на реализацию своей бизнес-идеи и развитие деятельности.
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно на сайте Департамента по делам молодежи и спорту.
Справки по телефону 312-599 (доб.5).
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