Грант на реализацию бизнес-идеи могут получить молодые сахалинские предприниматели

Прием заявок на участие в ежегодном молодежном конкурсе «Я - предприниматель» стартовал в Южно-Сахалинске.

Участвовать могут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, относящиеся к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории областного центра не более 3 календарных лет.

Для этого необходимо падать заявку и соответствующий пакет документов в отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска (ул. Невельская, д. 31, каб. 2) до 21 июля включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Итоги конкурса будут известны в сентябре 2020 года. Победитель получит грант в форме субсидии на реализацию своей бизнес-идеи и развитие деятельности.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно на сайте Департамента по делам молодежи и спорту.

Справки по телефону 312-599 (доб.5).