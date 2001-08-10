Андрей Турчак: Перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
На «Единой России» лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Основной закон страны. Они коснутся многих сфер, поэтому партия должна наполнить их конкретным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии, передает ER.RU.
Он напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговой текст Основного закона, были подготовлены и внесены «Единой Россией», а результат Общероссийского голосования – это выражение безусловной поддержки и доверия курсу Президента.
«Одновременно это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат», – отметил секретарь Генсовета партии.
По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия. «Все это основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, которые вместе с региональными отделениями должны заняться этой работой», – указал секретарь Генсовета «Единой России».
К примеру, проект «Чистая страна» должен представить план мероприятий по защите природы и животных. «Причем речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия как самое большое сообщество на всех уровнях власти должна в этом людям помочь», – уверен Андрей Турчак.
Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи. «Проект «Здоровое будущее» должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь, акцент надо делать на сельских территориях», – указал Андрей Турчак.
Это и реформа трудового законодательства. «Нужно на деле защитить человека труда – не просто прописать в законе, а «на земле», в регионах дать четко понять работодателю, что труд человека – основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах», – отметил он.
Андрей Турчак отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. «Это ваша персональная задача. Задача постоянная – конкретные решения для людей во вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях», – резюмировал он.
Напомним, темами заседания Генерального совета «Единой России» стало обсуждение программно-идеологических задач партии, а также выдвижение кандидатов на довыборы депутатов Госдумы.
Комментируя выступление Андрея Турчака, секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин отметил, что именно с подачи сахалинцев и курильчан в Конституции появилась поправка о территориальной целостности государства.
“Всё сказанное Андреем Анатольевичем созвучно тому ритму, в котором живет региональное отделение партии на Сахалине и Курилах. Мы предложили закрепить в Конституции неделимость нашего государства. Кому, как ни нам знать, каково это жить на земле, на которую претендуют соседи. Социальная роль государства и защита прав трудящихся - очень актуальна для нас, потому что наш регион - регион тружеников: рыбаков, портовиков, нефтяников. И за последние годы мы уже немало сделали для того, чтобы жизнь на островах приносила людям радость. Сахалин занял первое место в России по количеству социальных расходов на душу населения. И эта работа продолжится. Мы соберём наказы избирателей, которые помогут нам в подготовке предвыборной программы”, - отметил Андрей Хапочкин.
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