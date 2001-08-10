Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.
«Направление, темп работы нам всем был задан Президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавший внесение поправок в Конституцию», — сказал он.
За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.
Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.
«Нами разработан соответствующий законопроект, который мы рассчитываем доработать, в том числе с участием банковского сообщества. Смысл доработки в том, что человек будет вправе обратиться в налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один счет, на котором ему будет сохраняться в течение месяца минимальный размер оплаты труда. Все остальные средства могут подлежать списанию», — заявил Андрей Исаев.
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и Правительства. Его основная задача — защитить права работников на удаленке. Проще говоря — закрепить их законодательно, потому что до сих пор в Трудовом кодексе они не прописаны. Кроме того, «Единая Россия» готовит уже второй пакет поправок в ТК — по мотивам изменений в Конституцию.
«Нами принято решение начать подготовку второго пакета поправок трудового законодательства, — заявил Андрей Исаев. — Они будут в целом приводить Трудовой кодекс в соответствие с требованиями времени».
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.
«Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают. Это законодательство тоже было принято. На самом деле, это показало, что очень многие запреты и ограничения можно смело уже снимать. Думаю, многие из них на основании этого опыта станут постоянными», — заявил он.
Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.
«Недопустима ситуация, когда большие, богатые регионы фактически «высасывают» работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) за счет того, что в них кратно большие оклады, чем в регионах-реципиентах, расположенных рядом», — заявил Андрей Исаев.
Также депутаты фракции «Единая Россия» планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников – их предлагают дисквалифицировать на срок до года или до двух лет при повторном нарушении, а также штрафовать за некорректное поведение в отношении граждан.
Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.
«Мы приняли закон, позволяющий Правительству при возникновении чрезвычайных ситуаций или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия», - напомнил Сергей Неверов.
Ранее он сообщал, что единороссы ждут от Правительства положительный отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.
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