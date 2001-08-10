У сотрудников на «удаленке» должны быть такие же права, что и у офисных работников — результаты опроса «Единой России»

Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют результаты опроса «Единой России», который проходил на базе общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля. В нем приняли участие 7210 человек из 83 регионов России.

92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки», — сказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Напомним, в июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении.