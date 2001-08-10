Михаил Мишустин поддержал предложение Валерия Лимаренко о развитии малотоннажного производства СПГ
Михаил Мишустин поддержал предложение Валерия Лимаренко о развитии малотоннажного производства СПГ
Губернатор Сахалинской области выступил на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел в Благовещенске премьер-министр.
Как отметил глава региона, сегодня уровень газификации дальневосточных регионов составляет около 15 процентов. С помощью СПГ всего за пять лет этот показатель возможно будет увеличить в четыре раза. Особенно важно, что малотоннажное производство сжиженного природного газа позволит развивать экологически чистую энергетику в отдаленных городах и селах.
– Полностью поддерживаю вас в этом вопросе, – сказал Михаил Мишустин. – СПГ – эффективный инструмент, благодаря которому можно решить проблемные вопросы в сфере энергетики Дальнего Востока. Совместно с Минэнерго будет разработана комплексная программа, чтобы создать условия для широкого использования сжиженного газа в макрорегионе. Развитие энергетики – это хорошее поле, на которое можно привлечь инвесторов.
В Сахалинской области совместно с «Газпромом» реализуется программа полной газификации островов. Населенные пункты, куда не придет трубный газ, будут обеспечены СПГ.
– Планируется строительство завода в Поронайске мощностью 100 тысяч тонн в год. Такие объекты нужно создавать и в других регионах. Мало- и среднетоннажное производство сжиженного газа – это новая индустрия, и для нее необходимы особые условия транспортировки, специальное оборудование и, конечно, обученный персонал. На Сахалине создается нефтегазовый индустриальный парк, где будет локализовано производство и сервисы, и будут готовить профессиональные кадры, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам губернатора, СПГ в 2-3 раза дороже трубного газа, поэтому необходимо разработать выгодные для инвесторов механизмы. Предлагается разрешить частным компаниям поставлять топливо на экспорт с соблюдением законодательства и экономических интересов Российской Федерации.
Отметим, что, по итогам 2019 года, производство СПГ в России возросло более чем на 50 процентов и достигло 29 миллионов тонн в год.
На совещании с главой правительства РФ Валерий Лимаренко поднял еще несколько проблемных вопросов. По поручению Президента была разработана программа расселения аварийного жилья в Охинском районе. Для этого требуется более 15 миллиардов рублей. Губернатор обратился с просьбой – ускорить выделение 6,5 миллиардов из федерального бюджета на переселение охинцев.
В ходе заседания также была затронута проблема высокой стоимости керосина на Дальнем Востоке, что тормозит развитие авиации в макрорегионе. Цена в значительно выше, чем в центральной России и соседних странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти вопросы были взяты на особый контроль Правительства РФ.
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