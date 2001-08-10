«Единая Россия» и власти Сахалинской области ликвидировали 2,5 тысячи стихийных свалок за два месяца
В рамках партпроекта «Единой России» «Чистая страна» активисты в течение двух месяцев проводили мониторинг территорий с помощью беспилотников, а затем обнаруженные несанкционированные свалки ликвидировали силами региональных властей, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на онлайн-встрече с Председателем партии Дмитрием Медведевым.
«Получилось так, что у нас 2500 свалок, которые формировались несколько десятилетий. За май-июнь практически все вывезли. Единая Россия оказывает существенную поддержку», — сказал Валерий Лимаренко.
Глава региона подчеркнул, что власти удалось при поддержке партии провести несколько законопроектов, которые должны повлиять на ситуацию со свалками. Губернатор назвал это «принципиальной работой».
Дмитрий Медведев отметил, что проблема несанкционированных свалок распространена в России.
«И если такой мониторинг у вас налажен с последующим партийным и государственным контролем для того, чтобы не просто их обнаружить, а добиться их закрытия — то тогда это, безусловно, приносит пользу и будет получать самую широкую поддержку наших людей», — сказал Дмитрий Медведев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
- 17:12 25 Августа Расписание форума «Армия-2020»
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?