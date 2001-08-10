«Единая Россия» и власти Сахалинской области ликвидировали 2,5 тысячи стихийных свалок за два месяца

В рамках партпроекта «Единой России» «Чистая страна» активисты в течение двух месяцев проводили мониторинг территорий с помощью беспилотников, а затем обнаруженные несанкционированные свалки ликвидировали силами региональных властей, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на онлайн-встрече с Председателем партии Дмитрием Медведевым.

«Получилось так, что у нас 2500 свалок, которые формировались несколько десятилетий. За май-июнь практически все вывезли. Единая Россия оказывает существенную поддержку», — сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона подчеркнул, что власти удалось при поддержке партии провести несколько законопроектов, которые должны повлиять на ситуацию со свалками. Губернатор назвал это «принципиальной работой».

Дмитрий Медведев отметил, что проблема несанкционированных свалок распространена в России.

«И если такой мониторинг у вас налажен с последующим партийным и государственным контролем для того, чтобы не просто их обнаружить, а добиться их закрытия — то тогда это, безусловно, приносит пользу и будет получать самую широкую поддержку наших людей», — сказал Дмитрий Медведев.