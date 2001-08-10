Михаил Мишустин поддержал предложения Валерия Лимаренко по развитию энергетики Сахалинской области
Михаил Мишустин поддержал предложения Валерия Лимаренко по развитию энергетики Сахалинской области. Председатель Правительства РФ выпустил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Дальний Восток. Они касаются ускоренной газификации федерального округа, использования газа «Сахалин-1» для снабжения северных районов островной области и других актуальных вопросов.
Премьер-министр поручил до 14 октября представить график поэтапной газификации дальневосточных регионов до 2030 года. На совещании в Благовещенске Валерий Лимаренко предложил использовать для быстрого решения этого вопроса сжиженный природный газ и развивать малотоннажное производство СПГ. С помощью этих технологий можно будет поднять уровень газификации Дальнего Востока с 15 до 60 процентов.
– Мы хотим создать индустрию СПГ, чтобы обеспечить экологически чистым топливом не только островной регион, но и другие субъекты Дальнего Востока, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.
В перечне поручений Михаила Мишустина также говорится, что Минэнерго, Минфину, Федеральной антимонопольной службе совместно с «Роснефтью» и правительством Сахалинской области необходимо проработать возможность использования газа с проекта «Сахалин-1» для газоснабжения региона.
– В Охинском районе сегодня приостановлена работа скважин, и весь попутный газ, который использовался для газоснабжения, не будет поступать 1,5-2 года. Поэтому мы начнем использовать ресурсы проекта «Сахалин-1». Сегодня нужно выработать совместное решение, чтобы не повышать тарифы и не увеличивать бюджетные расходы, – отметил глава островного региона.
Кроме того, премьер-министр РФ поручил Минэнерго, Минвостокразвития, Минфину совместно с сахалинским правительством подготовить предложения по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса в островном регионе. Это позволит свести к минимуму количество аварий и создать условия для подключения новых предприятий и объектов социальной инфраструктуры. Правительство РФ поддержало предложение сахалинского губернатора о выделении средств федерального бюджета на модернизацию электросетей на Сахалине и Курилах.
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