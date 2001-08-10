Сахалинская область намерена сократить выбросы парниковых газов. Соглашение о подготовке и реализации соответствующих проектов правительство островного региона подписало с институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А.Израэля.

Научное учреждение изучает изменение климата и проводит мониторинг окружающей среды. Особое внимание при этом уделяется исследованиям воздействия человека на атмосферу, а также поиску возможностей предотвращения различных видов загрязнения природы.

Подписи под документом поставили зампред областного правительства Виталий Гудин и директор института, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Анна Романовская.

Дополнительное обсуждение взаимодействия между сторонами состоится в рамках международной конференции «Нефть и газ Сахалина», которая пройдет с 30 сентября по 1 октября этого года в Южно-Сахалинске.

Стоит также отметить, что губернатор области Валерий Лимаренко выступил с инициативой создать региональную систему мониторинга выбросов парниковых газов и реализовать климатические проекты, направленные на стимулирование использования энергосберегающих технологий, экологически чистого природного газа, возобновляемых источников энергии и водорода. Соответствующее обращение направлено в федеральный центр.

– Сахалинская область является уникальной территорией для проведения такого эксперимента в силу своей островной изолированности, большого разнообразия природно-климатических условий, присутствия здесь глобальных отечественных и международных энергетических компаний с передовыми решениями в области сокращения выбросов парниковых газов, а также сильными экономическими связями со странами АТР, развивающими рынок климатических услуг, – подчеркнул глава региона.

В планах областных властей – проекты ускоренного перехода на экологически чистый природный газ, метано-водородные смеси, использования водорода на транспорте и в других секторах экономики, развития чистой энергетики на основе возобновляемых источников энергии.

Для разработки и реализации соответствующих проектов предусматривается организовать сотрудничество с ведущими энергокомпаниями страны ПАО «Газпром», Госкорпорации «Росатом» и другими партнерами.

Совместно с Минэкономразвития России начата подготовка проекта федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для внедрения в Сахалинской области технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов».