«Единая Россия» проверит, чем кормят сахалинских школьников

Активисты партии «Единая Россия» начали проверять, как учеников младших классов в школах обеспечивают горячим питанием. Проверки продлятся до конца сентября. В них участвуют депутаты, представители местных отделений партии, активисты «Молодой Гвардии», представители региональных органов власти и родители, сообщили в Партии.

Как рассказала нам координатор партийного проекта «Новая школа» в Сахалинской области Татьяна Кофман, сахалинские партийцы тоже участвуют в мониторинге.



— У нас уже есть договоренности с региональным министерством образования о проведении мониторинга в школах Сахалинской области. Сейчас мы составляем план проверок и уже к концу недели начнем мероприятия. О результатах мониторинга расскажем журналистам и общественности, — объяснила Татьяна Кофман.



По словам депутата Госдумы Алены Аршиновой, в работе активно участвуют родители школьников, которым не безразлично все то, что в процессе обучения может повлиять на здоровье и успеваемость детей.



— В августе партия проводила во всех регионах страны «Родительскую приёмку» школ. В этой акции приняли участие более 10 тысяч родителей учащихся. Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных работ, оснащенность учебных классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство школьных территорий, — пояснила Алена Аршинова.



В ходе сентябрьского мониторинга партийцы будут обрабатывать отзывы школьников и их родителей, проверять сообщения в СМИ и социальных сетях.



— У нас внутри партпроекта «Новая школа» действует чат в мессенджере, где все региональные координаторы страны находятся на постоянной связи, и мы оперативно обмениваемся информацией, в том числе поступающими из различных источников информации сигналами о возникающих проблемах. В большинстве случаев нам удаётся устранять недостатки в регионах оперативно, своими силами. Если проблема оказывается системной, требующей решения на федеральном уровне, мы ее решаем совместно с профильными органами власти, как правило, с Минпросвещения России и Рособрнадзором, а при необходимости и с Правительством РФ, — подчеркнула Алена Аршинова.