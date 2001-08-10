Андрей Исаев рассказал о «социальных» приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию

Одним из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в Госдуме в осеннюю сессию станет формирование бюджета, в котором важное место будет занимать социальное обеспечение жителей страны. Об этом заявил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента, член комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Наша главная задача – это полное сохранение социальных гарантий, несмотря на сокращение бюджетных возможностей; исполнение Послания Президента, которое ввело новые социальные гарантии; обеспечение индексации пенсий и пособий. Эти темы будут связаны с бюджетным процессом», – отметил парламентарий.

В 2020 году, подчеркнул он, главный финансовый документ страны будет приниматься в непростых экономических условиях.

«Спад производства произошел в России, как и во всем мире, большие расходы были связаны с пандемией, необходимостью экономической помощи – поэтому к бюджету надо относиться рачительно», – сказал Андрей Исаев.

Кроме этого, по его словам, фракция «Единой России» намерена инициировать рассмотрение ряда других вопросов, напрямую влияющих на жизнь граждан. Речь, в частности идет об изменениях в Трудовой кодекс, которые должны защитить права «дистанционных» и временно «удаленных» работников, неприкосновенности минимального дохода граждан, совершенствовании лекарственного обеспечения.

Получит развитие и инициатива «Единой России» о реформировании службы занятости.

«Она была создана 30 лет назад. Мы выступаем за централизацию ее, более эффективное использование государственных средств, создание внутренней трудовой миграции, как альтернативы приезду сюда мигрантов из-за рубежа, повышение пособий по безработице», – рассказал парламентарий, добавив, что в фокусе законодателей также будет вопрос повышения доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.