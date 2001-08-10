Валерий Лимаренко обратился к федеральным властям за финансированием на модернизацию электросетей Сахалинской области. Этот вопрос губернатор поднял на совещании, которое провел во Владивостоке заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Основной темой стало исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Председатель Правительства Российской Федерации с 13 по 18 августа побывал с рабочей поездкой на Дальнем Востоке. По итогам был выпущен обширный перечень из 70 поручений. Сахалинская область звучит в нем по ряду актуальных направлений – модернизация электросетевого комплекса, газификация, развитие овощеводства, повышение туристической привлекательности Дальнего Востока, развитие экономики в условиях конкуренции с АТР.

– Поручения Михаила Мишустина имеют важное значение для улучшения условий жизни в регионах. Необходимо проконтролировать, чтобы все они были выполнены, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Особое внимание сегодня сосредоточено на повышении надежности энергетики Дальнего Востока. На сетях, построенных десятилетия назад, каждый год случаются аварии, а растущая экономика требует более высоких мощностей.

В Сахалинской области была разработана программа модернизации сетей на 2020-2030 годы, которая позволит свести к минимуму количество аварий и создать условия для подключения новых предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

– На ее реализацию требуется 35 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов выделяет ПАО «РусГидро». Я еще раз обратился к федеральным властям с предложением определить источники финансирования на полный комплекс работ. Этот вопрос должен быть решен до конца месяца, – прокомментировал Валерий Лимаренко.

Премьер-министр поручил Минэнерго, Минвостокразвития, Минфину совместно с сахалинским правительством до 1 октября подготовить предложения по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области.

Другой важный вопрос из перечня поручений, который поднял сахалинский губернатор, – это использование природного газа с проекта «Сахалин-1» для снабжения жителей северных районов. Ресурсы компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» дороже, чем газ, который использовался до консервации промыслов «Роснефти» в Охе. Глава региона подчеркнул, что тарифы для потребителей должны остаться на прежнем уровне. Для этого предлагается выделить компенсацию из федерального бюджета.

В перечне поручений отражен вопрос обеспечения дальневосточных регионов экологически чистым топливом. До 14 октября будет представлен план-график газификации федерального округа с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году. Кроме того, актуализируют региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций. Как отметил Валерий Лимаренко в своем сентябрьском отчете о проделанной работе за год, реализация программы газификации в островном регионе идет в полном соответствии с графиком.

Помимо этих вопросов, глава российского правительства уделил внимание развитию овощеводства на Дальнем Востоке. Сахалинцы сегодня обеспечены картофелем местного производства на 98 процентов, а овощами открытого и защищенного грунта – на 65,2 процента. Чтобы повысить эти показатели, предлагается ввести компенсации затрат на строительство и модернизацию хранилищ и тепличных комплексов.