Свой интерес: почему людей, готовых выбирать облик своего города, становится больше?
Во время встречи с сенаторами Президент России Владимир Путин отметил, что с 2020 года не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будут получать поддержку из федерального бюджета.
«Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Владимир Путин.
Это решение показательно. Ранее планировалось сократить программы благоустройства по нескольким направлениям, в частности речь шла о дворовых территориях. «Единая Россия» выступила в защиту интересов жителей.
«В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий», — отметил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что параллельно с федеральными программами работает партпроект «Городская среда».
«Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии», — сказал Андрей Турчак.
Партпроект запустили в 2017 году. В результате активной работы депутатов различного уровня на его реализацию только в 2020 году выделено порядка 38,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. На эти средства благоустроят около 5 000 общественных и 6 000 дворовых территорий по всей стране.
Что и как будет благоустроено, решают сами жители — на общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований, которые активисты партии организуют как в очном формате, так и дистанционно. С каждым годом число людей, участвующих в проекте, увеличивается.
Весной партпроект «Городская среда» провел всероссийский опрос касательно благоустройства дворов и общественных пространств. В нем приняли участие жители 74 регионов России — около 50 тысяч человек.
«По его результатам можно сделать вывод — люди больше знают о том, как по проекту благоустроить парки и скверы, нежели собственный двор.
При этом их как раз больше волнует состояние дворовых территорий — озеленение, ливневки, детские площадки, места для выгула собак, парковки и так далее», — отметил координатор партпроекта «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.
При этом, по словам парламентария, все больше людей хочет участвовать в принятии решений по благоустройству в режиме онлайн.
Ещё один важный итог - по результатам опроса, порядка 80% людей довольны результатами благоустройства. Это следствие в том числе мониторинга, который проводят активисты партпроекта на всех этапах работ вместе с жителями. Они проверяют, в срок ли заключен контракт, качество работ, сроки, наличие гарантий. В итоге благодаря постоянному общественному контролю ситуация меняется — к примеру, регионы чаще стали устанавливать пятилетний срок гарантии на работы по общественным пространствам, по дворам — три года. Это, в свою очередь, влияет на качество благоустройства — без потери в количестве.
К примеру, в 2020 году в Московской области благоустроили 1338 дворов и 46 общественных пространств, в Ямало-Ненецком автономном округе — 682 и 84 соответственно. Хорошие показатели в Санкт-Петербурге и Башкортостане. При этом по программе благоустраивают действительно знаковые объекты — например, Старейший казанский городской парк «Черное озеро», Екатерининский сад в Симферополе. Создают и новые формы общественных пространств — к примеру, Затулинский дисперсный парк в Новосибирске. Это комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, связанных между собой пешеходными дорожками, расположенными вдоль улиц и внутри жилых кварталов.
Стоит отметить, что если раньше проекты благоустройства реализовывались в ряде регионов, то теперь такая возможность появилась у всех без исключения субъектов страны.
Этим летом Владимир Путин подписал закон, инициированный «Единой Россией», о «народном бюджете». Он дает людям возможность самостоятельно решать, на что пойдут бюджетные деньги — и речь не только о городской среде. Инициативное бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на предложения жителей и реализацию под их контролем. На уровне местного самоуправления все это уже невозможно без непосредственного участия граждан.
«Единая Россия» провела опрос — на что люди хотят потратить «народный бюджет»? Помимо дворов и парков, они считают нужным привести в порядок стадионы, спортплощадки, благоустроить дома культуры, отремонтировать дороги в отдаленных территориях. Другая часть ответов касалась коммунальных проблем — от замены труб до ремонта крыш и фасадов домов. Теперь они могут решить, что делать в первую очередь, самостоятельно» - рассказал Павел Качкаев.
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