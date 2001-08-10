Лейтмотивом дальневосточного форума «Нефть и Газ Сахалина-2020» станут экология, цифровизация и локализация сервисов
Лейтмотивом дальневосточного форума «Нефть и Газ Сахалина-2020» станут экология, цифровизация и локализация сервисов. На крупнейшем отраслевом мероприятии расскажут о применении современных технологий в добыче углеводородов и формировании платформы для развития энергетики будущего на Сахалине. Такая информация прозвучала сегодня на пресс-конференции, которую провели зампред регионального правительства Владимир Сидоренко и директор конференции Ирина Норрис.
– На форуме будет подписан целый ряд важных для развития области документов. В их числе – программа газификации на 2021-2025 годы. Она включает в себя полную газификацию Сахалинской области, в том числе – Курильских островов. В ней заложен принцип – куда не дотянемся трубой, будем использовать сжиженный или компримированный газ, – рассказал Владимир Сидоренко.
Еще один пакет документов – более 20 соглашений о намерениях – подпишут с резидентами сахалинского индустриального парка. Это позволит локализовать в островном регионе большое количество нефтегазовых сервисов. Объект, на котором компании разместят свои мощности, расположится в планировочном районе Ново-Александровск Южно-Сахалинска.
О развитии цифровых технологий в нефтегазовой индустрии гостям и участникам форума расскажет Наталья Касперская – один из создателей всемирно известной «Лаборатории Касперского». А представитель «Бритиш Петролеум» представит прогноз развития экономики, который транснациональная нефтегазовая компания подготавливает ежегодно. Также в рамках форума выступят специалисты «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи», «РН-Шельф-Арктика».
– Поговорим о том, какие новые направления придут в энергетику. Ведь вы знаете, что даже традиционные нефтегазовые операторы переходят сейчас в другие сферы деятельности, потихоньку разрабатывая технологии. Поэтому главным смыслом конференции я бы назвала «взгляд в будущее», – подчеркнула Ирина Норрис.
Напомним, масштабная конференция «Нефть и Газ Сахалина» будет работать в областном центре с 29 сентября по 1 октября. Как ожидается, ее посетят около 300 гостей. Среди выступающих – более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли из России, Японии, Великобритании и Китая.
В этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко тематику конференции существенно расширили. Среди новых направлений работы – развитие водородной и экологически чистой энергетики. Сегодня готовятся соответствующие соглашения с госкорпорацией «Росатом» и другими компаниями. Кроме того, Сахалинская область планирует стать пилотным регионом, где в рамках Парижского соглашения будет проводиться работа по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Начать эту работу планируется уже к 2022 году.
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