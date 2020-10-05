В Сахалинской области действие трехстороннего соглашения в сфере труда продлили на три года
В Сахалинской области действие трехстороннего соглашения в сфере труда продлили на три года. Соответствующий документ сегодня подписали губернатор Валерий Лимаренко, председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик.
Как отметил губернатор, продление соглашения на 2021-2023 годы сохраняет все важные для работающих жителей области социальные гарантии и компенсации. Среди них – повышенный размер районного коэффициента, оплата проезда в отпуск, надбавки для молодых специалистов.
– Мы стремимся создавать на Сахалине и Курилах лучшие условия для жизни и работы, для роста благосостояния жителей. Возобновили традицию подписания соглашений о минимальной зарплате и отраслевых соглашений. Это необходимо, чтобы люди чувствовали себя защищенными. В этом году мы столкнулись с пандемией и вместе с профсоюзами сделали все возможное, чтобы сахалинцы и курильчане сохранили свои рабочие места и заработную плату, – сказал Валерий Лимаренко.
Региональное трехстороннее соглашение заключается в Сахалинской области с 2000 года и является одним из эффективных инструментов регулирования социально-трудовых отношений. Документ нацелен на повышение уровня и качества жизни работников и их семей, сокращение уровня бедности на основе устойчивого развития социально ориентированной экономики, а также на увеличение прибыльности хозяйствующих субъектов, рост производительности труда. Учитываются и такие направления, как стабильная занятость, гибкость рынка труда, безопасность рабочих мест, расширение возможностей профессионального роста сотрудников.
– Продление срока уже действующего соглашения дает дополнительные гарантии трудящимся. В документе закреплено положение о повышении заработной платы, в том числе в рамках исполнения поручения по борьбе с бедностью. Соглашение говорит о недопущении массовых сокращений и о необходимости сохранения рабочих мест на предприятиях и в организациях нашего региона. Внимание уделяется также снижению травматизма, охране труда, безопасности на производстве. Все работодатели должны ответственно подходить к этим вопросам, – добавил Анатолий Крутченко.
Напомним, что в феврале этого года по инициативе губернатора в Сахалинской области возродили традицию подписания соглашений о минимальной заработной плате. По отношению к прошлому году, она выросла на 10 процентов. С учетом районного коэффициента и процентных надбавок, сахалинский минимум более чем в два раза превышает федеральный.
Кроме того, в этом году были подписаны отраслевые соглашения, которые дают повышенные гарантии по оплате труда в некоторых сферах экономики. Соответствующие документы были подписаны для сельского хозяйства, рыбной промышленности, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, спорта, розничной торговли.
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