Главой представительства Сахалинской области при Правительстве РФ стал Александр Ремезов. Ранее он руководил крупными коллективами организаций энергетической и коммунальной сферы.

Александр Ремезов окончил Ивановский Энергетический институт имени В.И. Ленина по специальности «Тепловые электрические станции», а также Пензенский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Является кандидатом технических наук, руководил кафедрой «Электрические станции» в Московском энергетическом институте.

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в системе Министерства энергетики и электрификации СССР и Минэнерго России. Начинал с рабочих должностей на Костромской ГРЭС. Был руководителем территориального главка Центрэнерго и заместителем Председателя Правления РАО ЕЭС России.

В 2000-2001 годах занимал должность генерального директора компании ОАО «Мосэнерго», которая обеспечивала теплом и электроэнергией Москву и Московскую область. Она была крупнейшей территориальной энергосистемой России. В её составе находилось более 60 тысяч человек.

В 2003 году стал руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы. В 2005 – генеральным директором ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», которая осуществляет теплоснабжение 80% жителей столицы России. В 2014 году занял должность заместителя гендиректора ОАО «РТ-Химкомпозит» холдинга Ростех. Общество занималось управлением 12 дочерних компаний, которые выпускают инновационные композитные материалы и изделия из них.

В последние годы реализовывал коммерческие проекты строительной сферы.

В новой должности Александр Ремезов будет продвигать интересы жителей Сахалина и Курил на территории области и в Правительстве РФ.