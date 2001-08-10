Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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12:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Главой представительства Сахалинской области при Правительстве РФ стал Александр Ремезов

Главой представительства Сахалинской области при Правительстве РФ стал Александр Ремезов

Главой представительства Сахалинской области при Правительстве РФ стал Александр Ремезов. Ранее он руководил крупными коллективами организаций энергетической и коммунальной сферы.

Александр Ремезов окончил Ивановский Энергетический институт имени В.И. Ленина по специальности «Тепловые электрические станции», а также Пензенский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Является кандидатом технических наук, руководил кафедрой «Электрические станции» в Московском энергетическом институте.

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в системе Министерства энергетики и электрификации СССР и Минэнерго России. Начинал с рабочих должностей на Костромской ГРЭС. Был руководителем территориального главка Центрэнерго и заместителем Председателя Правления РАО ЕЭС России.

В 2000-2001 годах занимал должность генерального директора компании ОАО «Мосэнерго», которая обеспечивала теплом и электроэнергией Москву и Московскую область. Она была крупнейшей территориальной энергосистемой России. В её составе находилось более 60 тысяч человек.

В 2003 году стал руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы. В 2005 – генеральным директором ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», которая осуществляет теплоснабжение 80% жителей столицы России. В 2014 году занял должность заместителя гендиректора ОАО «РТ-Химкомпозит» холдинга Ростех. Общество занималось управлением 12 дочерних компаний, которые выпускают инновационные композитные материалы и изделия из них.

В последние годы реализовывал коммерческие проекты строительной сферы.

В новой должности Александр Ремезов будет продвигать интересы жителей Сахалина и Курил на территории области и в Правительстве РФ.

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