Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021 — 2023 годы
Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021 — 2023 годы. Партия несколько месяцев работала над документом вместе с Правительством.
Для «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была приоритетной, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села — это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», — сказал он.
Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее - с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
«Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. «Единая Россия» и Правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан», — резюмировал секретарь Генсовета партии.
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