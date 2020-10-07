Доплаты и надбавки: на что могут рассчитывать российские педагоги?
Во время пандемии со сложностями в процессе обучения столкнулись не только школьники, но и педагоги — им пришлось вести уроки полностью дистанционно. «Единая Россия» с самого начала включилась в работу, чтобы максимально облегчить вынужденный дистант. Вместе с Минпросвещения организовала телеуроки на одном из федеральных телевизионных каналов страны, чтобы не останавливать процесс обучения.
Совместно с профильным министерством и Агентством стратегических инициатив провела акцию «Помоги учиться дома» — школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя получали гаджеты для дистанционного обучения. В отдельных регионах педагоги получили льготные тарифы на безлимитный интернет. В общей сложности технику получили около 500 тысяч детей и учителей. Во время дистанционной учебы помимо прочего остро встал вопрос оплаты труда педагогов — в «Единую Россию» поступали жалобы о снижении им зарплат якобы из-за уменьшения нагрузки в период пандемии. О недопустимости подобных мер говорили на всех уровнях. Права учителей удалось отстоять. При этом даже расширился список доплат. К примеру, «Единая Россия» добилась того, что учителя теперь получают допвыплаты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ — экзамен в 9-ом классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-ом, поэтому нагрузка на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.
Кроме того, с января 2020 года заработала программа «Земский учитель» — предложение «Единой России» поддержал Президент Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 миллионов учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, город с населением до 50 тысяч человек. Для участия в программе
«Земский учитель» уже подано почти 30 тысяч заявок. Кроме того, партия разработала предложения, которые позволят в дальнейшем не допускать перегибов и разницы в зарплатах в регионах.
Во-первых, «Единая Россия» предложила изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты. Оклад должен составлять 70% от суммы, которую получает учитель за работу. Сейчас она зачастую составляет только 30%. Остальное «добивают» за счет допнагрузки. «Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», — сказал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Как отмечают в партии, это приводит к необоснованной с точки зрения организации оплаты труда дифференциации окладов в образовательных учреждениях. Из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, даже внутри одного субъекта.
«Ещё в феврале партпроектом «Единой России» «Новая Школа» в регионах страны были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения по вопросу совершенствования оплаты труда педагогов, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с общими на федеральном уровне принципами её формирования», — отметила координатор партпроекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.
То же касается и соотношения зарплат руководителей и сотрудников — в «Единой России» считают, что будет справедливым ввести четкий коэффициент
соотношения этих зарплат, чтобы руководство не получало в разы больше подчиненных. Сейчас активисты партии проверяют, доходят ли до классных руководителей в регионах «президентские надбавки» в пять тысяч рублей. Эти обязанности сегодня исполняет более 74% российских педагогов — 810 тысяч учителей.
«Для «Единой России» вопросы образования, и в частности поддержки учителей, всегда будут приоритетными. В рамках деятельности партпроекта «Новая школа» мы продолжим улучшать условия труда работников отрасли, совершенствуя систему оплаты их труда и обеспечивая достойный и справедливый её уровень, сокращая бюрократическую нагрузку на учителей, создавая новую современную инфраструктуру и улучшая техническую
оснащенность учебного процесса, повышая в целом статус педагога», — резюмировала Алена Аршинова.
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