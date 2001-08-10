И дети, и родители довольны качеством школьных обедов
"Единая Россия" подвела итоги мониторинга обеспечения школьников горячим питанием в регионах
Мониторинг проходил в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов.
Главный вывод проверки — существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет. Деньги из федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объеме. Более 80% школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18% привозят еду, еще полтора процента кормят детей в других столовых. В отдельных случаях выдают продуктовые наборы — например, в Тюменской области ими обеспечивают обучающихся на дому по рекомендациям психолого-медико-
Непосредственно рацион питания в школах не вызвал нареканий. При этом фактически в каждой десятой школе страны ученикам начальных классов, которые болеют, к примеру, диабетом или имеют непереносимость тех или иных продуктов, готовят по специальному меню.
График питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой. В школьных столовых установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, перед входом размещены антисептики, предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и посуды.
Организаторы мониторинга отметили, что некоторые региональные практики по обеспечению школьников горячим питанием можно рекомендовать к использованию в других субъектах. К примеру, в Самарской области продукты в школы и соцучреждения поставляют через оптово-распределительный центр — здесь вся продукция проходит контроль качества. В регионе разрабатывается комплексная программа питания, включающая вопросы контроля качества продуктов, состояния пищеблоков школ, работоспособности оборудования, соблюдения графика приема пищи учащимися, а работниками столовых - требований Роспотребнадзора, особенно с учетом угрозы распространения коронавируса. Понятный перечень контрольных вопросов, своеобразный «чек-лист» для проведения проверок всеми органами поможет проводить их быстрее и эффективнее.
Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. Свыше 85% опрошенных им удовлетворены. Больше всего позитивных откликов получено в Брянской (97%), Новосибирской (96%) областях и в Республике Марий Эл (96%). Также высокие оценки организации горячего питания даны в Карачаево-Черкесской Республике (94%), Чувашской Республике (93,5%), Саратовской области (93%), Республике Мордовия (92%), Белгородской (91%), Калужской (90,5%), Курской (90,5%), Псковской (90%), Воронежской (90%), Ульяновской (90%) областях и Удмуртской Республике (90%). При этом участники опроса предложили, к примеру, добавить в меню больше фруктов и овощей, а также организовывать «шведские столы».
При этом несмотря в целом на высокий уровень организации школьного питания, в ряде регионов отмечены следующие проблемы: например, в Иркутской и Вологодской областях, Республиках Тыва и Северная Осетия-Алания, Забайкальском крае, Севастополе в ряде школ оборудование в пищеблоках частично изношено. В Ингушетии в некоторых школах недостаточно помещений для организации питания. Кроме того, в числе проблем — разница в ценообразовании на продукты питания внутри одного региона, отсутствие рекомендаций на федеральном уровне по расходованию субсидии для детей, обучающихся на дому и в случае перехода на дистанционное обучение.
«Тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает в себя не только вопросы качества еды, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями в развитии, ведомственный контроль. Все эти аспекты требуют комплексного и системного решения с едиными подходами для всех регионов, то есть в формате федеральной системы школьного питания. Поэтому этот вопрос «Единая Россия» будет не только постоянно держать на контроле, но и предлагать механизмы по улучшению работы этой системы на всех этапах. Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но, и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности.
В рамках работы партпроекта «Новая школа» мы будем использовать весь наш ресурс для реализации этой задачи совместно с регионами. В соответствии с поручением Президента в проекте федерального бюджета на следующие три года объем финансирования обеспечения школьников младших классов горячим питанием составит не менее 40 млрд рублей ежегодно», — отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.
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