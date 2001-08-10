Сигнал регионам: бюджет должен сохранить социальную направленность
Обозначены приоритеты главного финансового документа страны - почти треть его будет направлена на решение социальных проблем. Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и Правительства, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о социальных приоритетах бюджета на ближайшие три года. Совещание прошло на площадке партии в понедельник, 12 октября. В нем приняли участие заместители Председателя Правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Социальный блок занимает в документе центральное место — по предварительным подсчетам, порядка 27% всех расходов бюджета пойдет на него. Один из способов довести бюджетные деньги до каждого конкретного человека — партпроекты «Единой России».
«Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах — в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием. От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», — отметил Андрей Турчак, обращаясь к вице-премьерам.
В связи с этим власти заложили в проект бюджета достаточно серьезные средства на формирование комфортной среды — как в городе, так и на селе.
К примеру, на строительство около трехсот сельских домов культуры в 2021 году потратят порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек в 59 регионах и переоснащение детских школ искусств в 41 субъекте РФ.
«Такие дома культуры на селе позволят организовать дополнительное образование и досуг как для детей, так и для пожилых людей, обеспечить проведение концертов, кинопоказов, библиотечное обслуживание. Такую же цель преследуют мероприятия по созданию модельных библиотек», — подчеркнул Андрей Турчак.
Отдельно в бюджете прописано развитие спорта на селе. По словам секретаря Генсовета партии, в следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти тысяче сельских школ.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты от партии проконтролируют, как выполняют работы в регионах. В масштабную программу развития сельских территорий вошли строительство жилья и создание необходимой инфраструктуры — ремонт дорог, освещение, создание зон отдыха. По словам парламентария, «это то, о чем люди постоянно говорят».
На развитие села направлены не только мероприятия государственной программы, но и мероприятия целого ряда других программ и национальных проектов. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме подчеркнул, что партия обеспечила субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. На эти цели, по его словам, в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиардов рублей.
На следующей неделе руководство «Единой России» встретится по поводу проекта бюджета с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
«На ней мы подведем окончательные итоги нашей совместной работы, чтобы выйти на обсуждение на думской площадке и подготовить наши предложения в качестве поправок к документу», — резюмировал Андрей Турчак.
Проект бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября. Предварительно, социальные статьи составят порядка трети всех расходов. «Единая Россия» работала над документом совместно с Правительством, предложения партии были учтены еще до его внесения в Госдуму. Речь идет, в частности, о программах по развитию медицинской помощи и здравоохранения, физкультуры и спорта, ремонту учреждений культуры, дорог и поддержке села. Все предложения - результат совместной работы партийных проектов, жителей и органов власти. Кабмин их учел и заложил в расходы бюджета в том числе по нацпроектам, поручения по реализации которых давал Президент. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял ранее, что у «Единой России» и Правительства общая цель — «забота, защита и благополучие граждан».
Бюджет Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021-22 годов тоже сохранил социальную направленность.
Председатель комитета по бюджету и налогам Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук отметила, что на 3,3 млрд рублей будет увеличено финансирование муниципальных образований, из них 905 млн рублей – на сбалансированность бюджета.
"Кроме того, 965 млн. рублей будет направлено на программу по обеспечению населения качественным жильем, из них 603 млн. рублей - на программу обеспечения жильем молодых.
Также добавляется 696 млн. рублей на программу по обеспечению качественными услугами ЖКХ, 115,7 млн. рублей – на газификацию, 69 млн. рублей – на ликвидацию несанкционированных свалок" - добавила Наталья Захарчук.
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