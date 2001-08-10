Дмитрий Медведев: "Готовятся важнейшие поправки в законодательство о труде и здравоохранении"
Дмитрий Медведев предложил несколько законодательных инициатив, которые должны стать реальной поддержкой людям.
В частности, речь идёт о таком инструменте как обязательное лекарственное страхование — это гарантированная возможность получать необходимые лекарственные препараты за счет государства. Это должно стать реальной поддержкой людям. В настоящее время законодатели работают с юридической стороной вопроса.
Еще одна важная тема, волнующая очень многих, – защита трудовых прав. Во время пандемии это стало особенно актуально. Были случаи, когда людей вынуждали уйти с работы, используя имеющиеся лазейки в законодательстве. Кроме того, большое количество сотрудников перевели на дистанционную работу — эта сфера пока не отрегулирована, сейчас готовятся необходимые поправки в Трудовой кодекс. Несмотря на это, фундаментальные положения трудового законодательства должны остаться неизменными, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Среди элементов, которые усилят действующее трудовое законодательство, он назвал социальное партнерство и усиление роли работников в управлении экономикой, в том числе через общественные объединения, решение проблем самозанятых.
Эти и многие другие важнейшие тезисы должны войти в народную программу, с которой партия "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Председатель партии Дмитрий Медведев возглавил работу Программной комиссии, где обсуждались приоритеты программы. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа — не «набор лозунгов», а рабочий документ, рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.
Успех на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии.
«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня: услышать — и это, наверное, самое главное — те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, в последние месяцы «Единая Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании, общественное обсуждение некоторых положений будущей программы, и именно запросы и предложения граждан лягут в основу документа.
Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений.
Говоря об алгоритме работы над проектом народной программы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что предварительный сбор предложений продолжается.
«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — отметил он.
По его словам, для сбора предложений будут использовать общественные приемные, и встречи депутатов и кандидатов с избирателями, и онлайн форматы.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что партия изначально предложит лишь примерную структуру программного документа.
«Хотел бы подчеркнуть, что структура должна носить примерный характер, потому что в ходе обсуждения с гражданами она может претерпеть трансформацию, в ней могут появиться какие-то новые разделы, а какие-то разделы, которые не вызывают особого интереса у избирателей, могут сократиться», — отметил парламентарий.
Исаев уточнил, что каждым разделом программы будет заниматься отдельная рабочая группа. В состав таких групп войдут представители органов федеральной и региональной власти, депутаты Госдумы и сенаторы, члены Правительства РФ. Кроме того, партия пригласит к программной работе глав регионов, общественные объединения, экспертное сообщество и ученых. Они будут не только работать над документом, но и оценят его с точки зрения возможности воплощения в жизнь — чтобы в нем не было популизма.
Часть новых положений программы "Единой России" уже поддержали эксперты.
«Важен тезис по здравоохранению и лекарственному обеспечению. Нужно стереть разницу между регионами по доступности медпомощи. Страховой взнос не должен быть привязан к региону, и это должно распространяться на всю страну. Кроме того, мы должны идти по пути к бесконтактному взаимодействию граждан с государством. В том числе, важна программа по развитию образования — мы можем поставить перед собой задачу бесплатного первого профессионального образования, тем самым создавая общий стартовый уровень для наших граждан», — отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вошедший в состав программной комиссии партии.
Генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов обратил внимание на повышенную ответственность «Единой России» в связи с новыми конституционными полномочиями Госдумы. Поэтому партии, считает он, нужно реализовывать стратегию доверия в общении с избирателем. «При формировании новой программы партии важно соблюсти фундаментальные принципы, не размениваться на перезагрузки, не отходить от того, на чем она стоит. Но тем не менее общественные запросы меняются, люди предъявляют различные требования, хотят коммуницировать с партией в том числе в самых различных новых форматах — онлайн и оффлайн. И эти возможности в ходе обсуждения народной программы и экспертам, и лидерам общественного мнения, и гражданам ложны быть предоставлены», — резюмировал Дмитрий Орлов.
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