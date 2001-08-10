Федеральный центр поддержит регионы деньгами

Правительство России распределит между субъектами федерации порядка 3 триллионов рублей. Ключевое условие – деньги необходимо потратить в соответствии с их целевым назначением. В процессе участвуют депутаты Государственной Думы как представители регионов на федеральном уровне. Подробности бюджетного процесса депутаты обсудили на рабочей встрече с Председателем Правительства.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что планируется увеличить затраты на здравоохранение и обеспечение лекарственными препаратами. Также регионы получат дополнительные деньги на строительство объектов социальной инфраструктуры.

«В представленном проекте бюджета между регионами распределено межбюджетных трансфертов на 2021 год на 1,3 триллиона рублей. Еще на более чем полтора триллиона предстоит распределить ко второму чтению. Мы готовы активно в этом участвовать, чтобы распределение между субъектами было справедливым, учитывало реальное положение региона на сегодняшний день. И самое главное, чтобы эти средства были целевым образом израсходованы. Это важно, наши фракции в регионах, наши депутаты будут в этой работе участвовать», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.



Многие бюджетные направления требуют дополнительного финансирования. В частности — ремонт и строительство сельских домов культуры. К числу вопросов, также нуждающихся в большем вливании бюджетных средств, относится и строительство новых спортивных объектов в регионах — физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута. Об этом говорят сами жители – в общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов. По словам секретаря Генсовета «Единой России», в региональных отделениях партии собрано заявок примерно на 2 млрд рублей на эти цели.

«Основные социальные проблемы в проекте бюджета решены. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот — крайне болезненный для регионов. Несмотря на то, что средства ограничены, мы очень благодарны, что вы нашли возможность увеличить эту статью за счет Резервного фонда Правительства. Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются», — отметил Андрей Исаев.

Еще одна тема — обеспечение лекарствами. Парламентарий подчеркнул, что по этому направлению сохранены все расходы — в том числе, и на помощь в борьбе с онкологическими, орфанными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в течение трех лет они даже вырастут.

«Мы с Минздравом полностью посмотрели документы. Мы уверены, что необходимые средства предусмотрены», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме.



Что касается денег на выполнение всех социальных обязательств, они также заложены в полном объеме. Средства пойдут на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

«Хотел бы здесь отметить, что, обсуждая с «Единой Россией» непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые государством соответствующим образом приняты и о которых неоднократно говорил Президент, вы делаете это ответственно. То есть вы понимаете текущую ситуацию. Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию «Единой России», и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход. Надеюсь, что мы обязательно найдём все решения, в том числе вопросов, о которых вы сейчас сказали», — отметил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.



«Как нам кажется, бюджет в результате получился сбалансированным и, что для нас самое главное, социально направленным. Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми «Единая Россия» выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо», — сказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.



Бюджет Сахалинской области по своим параметрам соответствует заданным федеральным трендам. Ключевой момент – ориентированность на финансирование социальной сферы: здравоохранения и образования, а также реализацию инфраструктурных проектов. Председатель Сахалинской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин отметил, что сохранение сбалансированности бюджета в существующей экономической ситуации – принципиально. «Мы увеличили расходы на выравнивание бюджетов на муниципальном уровне. Это важно, потому что все городские округа Сахалина и Курил уникальны, со своей сложившейся экономикой, кто-то легче смог приспособиться к новым реалиям, кому-то это сложнее сделать. Но мы совершенно четко понимаем, что каждый город и каждое село на островах – это наши люди, наши избиратели. Мы делаем всё, чтобы помогать им» - сказал Андрей Хапочкин.



Напомним, неделю назад, 12 октября, руководство партии встретилось с курирующими вице-премьерами — на встрече обсуждали финансирование социального блока, который должен составить порядка трети расходов государственной казны. В документ вошли предложения «Единой России», полученные в ходе реализации в регионах партийных проектов — жители направляли свои запросы депутатам, голосовали за инициативы, «Единая Россия» прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и федеральном уровнях. Речь идет, в частности, о повышении качества жизни на селе – оно должно приблизиться к городским стандартам. Только на строительство соцобъектов потратят больше 20 миллиардов рублей. Большой блок — благоустройство регионов. В общей сложности на это заложено 34,65 миллиардов рублей. Кроме того, ряд субъектов получит субсидии на обновление общественного транспорта, а также помощь в виде мобильных медицинских центров для населенных пунктов с численностью менее 100 человек.