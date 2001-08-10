Хапочкин: "Перед угрозой коронавируса всем надо объединиться"
"По рекомендациям Роспотребнадзора, одно из условий эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции - это соблюдение социальной дистанции. Но это не значит, что мы должны дистанцироваться от тех, кому действительно нужна помощь - считает секретарь Сахалинского регионального отделения "Единой России" Андрей Хапочкин. - В первую волну коронавируса на Сахалине и Курилах эффективно работали волонтерские центры. Пожилым людям доставляли продукты и лекарства, помогали в их сложных житейских ситуациях. Эта работа будет продолжена".
В целом эксперты всё чаще говорят о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции, сообщили в Партии.
Тяжёлые обстоятельства способствуют появлению своих героев. И настоящий подвиг сейчас - это думать не только о себе. Многим людям, которым еще раньше не был свойственен гражданский активизм, сегодня уже недостаточно просто помочь с продуктами пожилому человеку на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо больших масштабах и помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На первый план выходит добрососедство – когда люди объединяются локально для оказания помощи друг другу в решении каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».
Весной этого года партия развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них – в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов – врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи. Совместно с АСИ и минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.
«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», — отмечал ранее Председатель партии Дмитрий Медведев.
Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все это время. Люди привыкли к тому, что в сложной ситуации могут обратиться к добровольцам. К примеру, в Москве так и действует акция «Волонтерское такси». В Оренбурге и Великом Новгороде активисты заботятся о ветеранах и пожилых жителях. В Твери и Кемерове – помогают приютам для бездомных животных. В Хакасии и Хабаровске – организуют экологические акции по высадке деревьев и уборке мусора на берегах водоемов. А с началом нового учебного года во многих регионах помимо прочего волонтеры помогают в проверке качества школьного питания.
«На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое количество людей нуждается в помощи и заботе. С начала пандемии коронавируса [волонтерские] центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», — сообщил Андрей Турчак.
Почему именно добрососедство? Люди хотят жить комфортно и безопасно у себя дома – чтобы подъезд был чистым, а двор благоустроен. По данным ВЦИОМ, около 80% жителей многоквартирных домов доверяют своим соседям. Больше 60% — им помогали.
«У каждого добровольца есть телефонная книжка с контактами друзей, знакомых. Есть контакты пожилых людей, которые живут непосредственно рядом с ним. Люди готовы объединяться — им нужно только помочь. И мы считаем, что волонтерский корпус «Единой России» может решить эту задачу», — считает сопредседатель Рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.
По ее мнению, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые могли бы проводить экологические акции, помогать одиноким пенсионерам, в том числе в организации их досуга, инвалидам, участвовать в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных. Или даже работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.
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