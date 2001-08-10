«Единая Россия» запускает кадровый проект для отбора кандидатов на выборы в Госдуму

Партия запустила кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап». Те, кто пройдет отбор, примут участие в избирательной кампании в Государственную Думу. Заявки принимаются на сайте https://politstartup-gd.er.ru/ .

Учитывая уровень выборов, потенциальные кандидаты должны отвечать нескольким критериям: иметь опыт общественной и политической деятельности, обладать медийной известностью. Обязательным также является никогда до этого не принимать участие в выборах в Госдуму, состоять в «Единой России» или быть ее сторонником. Для участников «Федерального ПолитСтартапа» не действует возрастное ограничение в 35 лет, при этом необходимо быть старше 21 года – этого требует законодательство.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Кроме того, потребуются рекомендации.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы «Политический лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников — опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, «Единая Россия» первой из политических партий начинает обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, отметил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Он подчеркнул, что «Федеральный ПолитСтартап» выполняет функцию своего рода социального лифта.

«Задача федерального проекта одна: найти и помочь таким лидерам среди членов и сторонников Партии, которые имеют опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия, представительства интересов людей и территорий. Уверен, что благодаря такому отбору и обучению, в «Единой России» появятся яркие кандидаты, способные достойно представлять интересы граждан в Государственной Думе нового созыва», — заключил Роман Романов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, отметил: обновление партии — единственно верный путь с точки зрения развития политической силы. Он напомнил, по результатам сентябрьских выборов в представительные и законодательные органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. Часто – врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне, уверен Андрей Турчак. При этом «Единая Россия» ставит задачу сохранить конституционное большинство в Госдуме. По словам Андрея Турчака, это вполне достижимый результат.

«Задачу мы себе ставим по списочной части 40+ [процентов]. И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на которую мы скорее всего выйдем — 50%. У нас устойчиво есть 50% электорально сильных кандидатов», — отметил он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время пандемии.

«В этой тяжелой для страны ситуации появился целый отряд людей, которые по зову сердца пришли помогать. Такого рода работа была развернута только в «Единой России». Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программы партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за этот период», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также заявил, что партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков. При этом требования к ним будут предъявляться высокие, так как речь идет об избирательной кампании федерального уровня.