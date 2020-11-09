Валерий Лимаренко: Мы будем более жестко отстаивать интересы Сахалинской области во взаимодействии с федеральным центром. Об этом губернатор заявил сегодня в ходе общественных обсуждений регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук спросила, как островной регион будет жить после сокращения бюджетных доходов.

– Это ответ на вызов, который нам дает жизнь. Готовы ли мы к нему? Я думаю, что готовы. С прошлого года взят курс на диверсификацию экономики островного региона. Подготовлены инвестиционные программы объемом около 750 миллиардов рублей, которые позволят создать более 8 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты не дадут быстрый результат в течение пары лет. Эффект мы почувствуем чуть позже, – отметил Валерий Лимаренко. – Есть и второй важнейший момент, который необходимо учитывать в новых условиях. Мы будем более жестко отстаивать интересы Сахалинской области во взаимодействии с федеральным центром.

Глава региона подчеркнул: главная задача – сохранить социальные программы для сахалинцев и курильчан. Сегодня создается дальневосточная авиакомпания, благодаря чему дополнительные федеральные средства будут привлекаться для субсидирования пассажирских перевозок. В 2021 году трасса Южно-Сахалинск – Оха перейдет в собственность РФ. Средства на строительство и содержание начнут выделять из российской казны.

Валерий Лимаренко отметил, что на островах необходимо удерживать высокие темпы жилищного строительства. Сахалинская область станет пилотным регионом в реализации программы расселения аварийного жилья. Дополнительные средства будут поступать по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Помочь сахалинцам и курильчанам решить квартирный вопрос призваны также ипотечные программы. Жители регионы активно пользуются правом на 2-процентную «дальневосточную ипотеку» и другие проекты с привлечением федеральных средств.

Кроме того, в островном регионе планируется обновить инженерную инфраструктуру с помощью федерального центра. Будут использоваться механизмы концессии и государственно-частного партнерства.

– Все это поможет компенсировать выпадающие доходы областного бюджета. Пандемия – явление временное. Но мы должны жить сегодня и в новых условиях пользоваться всеми экономическими механизмами, которые позволят нам выполнять социальные программы, – подытожил Валерий Лимаренко.