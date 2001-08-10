Сахалинская область расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Татарстан
Островной регион заинтересован в развитии взаимодействия с нефтегазодобывающими предприятиями, расширении поставок продукции машиностроения, продвижении цифровых технологий. Об этом шла речь на встрече губернатора Валерия Лимаренко и президента Татарстана Рустама Минниханова в Казани.
Глава островного региона познакомился с инвестиционным и промышленным потенциалом республики. Руководители субъектов договорились составить план мероприятий и подписать «дорожную карту» совместной работы до 2023 года. Там будут определены направления, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов и увеличить товарооборот между ними.
– У Татарстана богатейших опыт, который может быть полезен для социально-экономического развития Сахалина и Курил. Это цифровые технологии в медицине, образовании, социальной политике – то, что делает жизнь граждан удобнее. Информационные технологии необходимы и в экономике. Сахалинская область сейчас занимается цифровизацией. Поэтому нужно выработать совместную позицию, чтобы наши регионы и другие субъекты России двигались вперед в одном направлении, – сказал Валерий Лимаренко.
Сегодня межрегиональный товарооборот Татарстана и Сахалинской области составляет около 800 миллионов рублей. Из республики на остров поставляются грузовые автомобили, шины, медицинское оборудование, продукты питания. Татарстан, в свою очередь, заинтересован в поставках рыбной продукции из островного региона.
– У нас машиностроительная и нефтехимическая республика. На территории созданы две особые экономические зоны, пять территорий социально-экономического развития, технопарки. На Сахалине развита нефтегазодобывающая, рыбная отрасли – они представляют для нас большой интерес. Уверен, что новая «дорожная карта» придаст импульс развитию деловых межрегиональных отношений, позволит выстроить работу в части увеличения товарооборота, – отметил Рустам Минниханов.
Он также выразил главе островной области признательность за внимание к культурным ценностям и традициям сахалинских татар. На островах сегодня проживают около 4,8 тысячи представителей этой национальности.
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