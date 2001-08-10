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12:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил
Количество чиновников сократят в России
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штата в органах исполнительной власти. Количество должностей для чиновников сократят, объявил он на совещании с вице-премьерами.
Как сообщает РБК, реформа начнется 1 января и продлится три месяца. "Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — заявил глава правительства.
В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников. Сокращения будут проходить в том числе за счет вакантных должностей. "В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%", — рассказал премьер.
По мнению Мишустина, таким образом планируется повысить эффективность работы исполнительной власти. С этой же целью будет расширена возможность обращения в госорганы через портал "Госуслуги". Каждый пользователь сможет из личного кабинета на портале направить обращение в Минздрав, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления.
В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников. Сокращения будут проходить в том числе за счет вакантных должностей. "В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%", — рассказал премьер.
По мнению Мишустина, таким образом планируется повысить эффективность работы исполнительной власти. С этой же целью будет расширена возможность обращения в госорганы через портал "Госуслуги". Каждый пользователь сможет из личного кабинета на портале направить обращение в Минздрав, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления.
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