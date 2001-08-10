Органы опеки могут лишиться права отбирать детей
Законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда нуждается в доработке - заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Андрей Турчак напомнил, что депутаты Госдумы и сенаторы ранее предложили две законодательные концепции.
«Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители, зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо», - уверен секретарь Генсовета партии.
«Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Конечно, надо понимать, что речь идет об исключительных случаях, когда ребенку грозит прямая и реальная опасность», - сказал Андрей Турчак.
Координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Сахалинской области Наталья Коршунова считает, что принимать решение в таком вопросе нужно максимально взвешенно, с опорой на широкую общественную поддержку. "Неправильно было бы принять такой законопроект, проконсультировавшись только с экспертным сообществом. Все мы понимаем, что столкнуться с правоприменительной практикой по этому новому закону придется родителям. С кем как не с ними необходимо обсуждать все аспекты законодательных предложений. И только лишь после внесения всех поправок, предложенных родительскими организациями или активистами, будет разумно внести законопроект в Госдуму для рассмотрения" - подчеркнула Наталья Коршунова.
Напомним, сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел. Суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов
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